Simone Inzaghi è l'allenatore più pagato del mondo. La Serie A può permetterselo?

Simone Inzaghi ha chiuso la sua avventura in Italia con la finale di Champions League persa dall'Inter 5-0 contro il PSG. Sicuramente non il miglior modo per salutare il Paese nel quale è cresciuto e dove si è affermato anche come allenatore, arrivando a essere un obiettivo di tutti i principali top club d'Europa. Il piacentino si è consolato presto però firmando con l'Al Hilal un contratto da oltre 25 milioni di euro annui fino al 2027, quando probabilmente deciderà di cimentarsi nuovamente in un'esperienza nel nostro continente.

La Serie A può permetterselo?

La vera domanda da porsi non è quanta voglia di rivalsa abbia per mettere a tacere pure le critiche arrivate dopo la notte di Monaco di Baviera, ma se effettivamente vorrà ridursi drasticamente lo stipendio per tornare in Italia. Inzaghi sa perfettamente che nessuno può permettersi un ingaggio simile, ma è altrettanto vero che esistono le vie di mezzo.

Juventus, Milan, Roma, Napoli. Qualsiasi club abbia cambiato allenatore ha pensato almeno per un minuto a riportarlo nel nostro campionato, però il suo stile di gioco e le imprese con l'Inter avevano attirato l'interesse di società di Premier League, de LaLiga e non solo. L'Inghilterra affascina un po' tutti e non è detto che, qualora non dovesse proseguire in Arabia Saudita, la Serie A abbia le risorse per riprenderselo.