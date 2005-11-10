Il post-Guardiola spaventava chiunque: come sta andando Maresca al Manchester City

Sostituire uno come Pep Guardiola è impresa ardua per tutti ed Enzo Maresca non fa eccezione, pur avendo avuto l’occasione di conoscere a strettissimo contatto il tecnico catalano, avendogli fatto da assistente. E nel complesso si può sostenere che i primi mesi all’Etihad del suo successore non stiano andando poi così male, anche considerando il punto dal quale ripartiva.

21 punti e 3° posto in Premier League

Il finale di Guardiola al City ha lasciato strascichi e scorie in seno alla squadra che la società ha confidato Maresca possa superare. E tutto sommato ci sta anche riuscendo, visto che dopo 10 giornate di Premier League il club azzurro di Manchester viaggia al terzo posto del massimo campionato inglese con un bottino comunque onesto di 21 punti, dietro soltanto al rullo compressore Arsenal e alla grande sorpresa Brighton. Anche in Champions League, tolta la notte da incubo vissuta contro i bi-campioni in carica del PSG, le cose vanno secondo i piani con tre vittorie su quattro.

Qualche difficoltà negli altri tornei inglesi

Ancora non del tutto convincente il cammino nei trofei nazionali inglesi. La sua prima partita ufficiale è stata il capitombolo per 3-0 contro l’Arsenal nel Community Shield, l’equivalente di Oltremanica della nostra Supercoppa, mentre in EFL Cup sono serviti i rigori per superare gli ottavi, contro il Brighton.