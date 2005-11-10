Il PSG si riprende subito la vetta in solitaria della Ligue 1: 1-0 al Troyes, basta Zabarnyi
Daniele Najjar
Il Paris Saint-Germain torna subito in vetta solitaria nella Ligue 1 francese: dopo l'aggancio dei cugini del Paris FC, la squadra di Luis Enrique ha superato 1-0 il Troyes con il gol di Zabarny sul finire del primo tempo. Il PSG va così a quota 23 punti dopo 10 partite giocate, staccando di tre lunghezze il secondo posto, in attesa degli altri risultati.
Il risultato:
PSG - Troyes 1-0
39' Zabarnyi (P)
La situazione nella Ligue 1 francese
Venerdì 6 novembre
Tolosa - Strasburgo 3-1
Sabato 7 novembre
Auxerre - Paris FC 0-1
Paris Saint-Germain - Troyes 1-0
Domenica 8 novembre
Rennes - Lilla
Angers - Nizza
Brest - Lione
Le Havre - Lorient
Le Mans - Monaco
Lens - Marsiglia
CLASSIFICA
PSG 23 punti (10 partite giocate)
Paris FC 20 (10)
Lilla 18 (9)
Lione 17 (9)
Rennes 16 (9)
Marsiglia 15 (9)
Monaco 15 (9)
Nizza 14 (9)
Lens 13 (9)
Tolosa 13 (10)
Brest 12 (9)
Lorient 12 (9)
Strasburgo 10 (10)
Auxerre 10 (10)
Angers 8 (9)
Troyes 8 (10)
Le Mans 7 (9)
Le Havre 2 (9)