Niente taglio di capelli per il tifoso dello United: Sesko evita il ko, ma è pari col West Ham

Il Manchester United continua a muovere la classifica, ma senza trovare quella continuità che avrebbe acceso definitivamente l’entusiasmo attorno alla squadra. Nella trasferta sul campo del West Ham, valida per la 26ª giornata di Premier League, i Red Devils evitano la sconfitta solo nel finale, pareggiando 1-1 e interrompendo la striscia di successi consecutivi.

Il risultato ha avuto un’eco particolare anche fuori dal campo. Sui social, infatti, da mesi tiene banco la promessa di Frank Ilett, tifoso noto come “The United Strand”, che si è impegnato a non tagliarsi i capelli finché lo Manchester United non avesse centrato cinque vittorie di fila. Una sfida iniziata il 5 ottobre 2024, dopo lo 0-0 con l’Aston Villa, e che sembrava vicina alla conclusione dopo i quattro successi ottenuti sotto la gestione di Michael Carrick.

Al London Stadium, però, il quinto sigillo non è arrivato. Al 50’ Tomas Soucek ha portato avanti gli Hammers, gelando i tifosi ospiti. Quando la sconfitta sembrava inevitabile, ci ha pensato Benjamin Sesko a firmare il pareggio al 96’, salvando almeno un punto. Un risultato che evita il ko ma costringe lo United – e il suo tifoso più celebre – a ripartire da capo. La rincorsa continua, il barbiere dovrà ancora aspettare.

Questo il programma della 26^ giornata di Premier League

Martedì 10 febbraio

Chelsea-Leeds United 2-2

Everton-Bournemouth 1-2

Tottenham-Newcastle 1-2

West Ham-Manchester United 1-1

Mercoledì 11 febbraio

Aston Villa-Brighton

Crystal Palace-Burnley

Manchester City-Fulham

Nottingham Forest-Wolverhampton

Sunderland-Liverpool

Giovedì 12 febbraio

Brentford-Arsenal

La classifica

1. Arsenal – 56 punti (25 partite giocate)

2. Manchester City – 50 (25)

3. Aston Villa – 47 (25)

4. Manchester United – 45 (26)

5. Chelsea – 44 (26)

6. Liverpool – 39 (25)

7. Brentford – 39 (25)

8. Everton – 37 (26)

9. AFC Bournemouth – 37 (26)

10. Sunderland – 36 (25)

11. Newcastle – 36 (26)

12. Fulham – 34 (25)

13. Crystal Palace – 32 (25)

14. Brighton & Hove Albion – 31 (25)

15. Leeds – 30 (26)

16. Tottenham – 29 (26)

17. Nottingham Forest – 26 (25)

18. West Ham – 24 (26)

19. Burnley – 15 (25)

20. Wolverhampton – 8 (25)