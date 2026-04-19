Al Bayern manca 1 punto per la festa, lo Stoccarda per il podio: il programma di Bundesliga
La 30^ giornata di Bundesliga può essere quella giusta per assegnare il titolo. Dopo il ko di ieri del Borussia Dortmund, oggi il Bayern Monaco può festeggiare se conquista almeno 1 punto contro lo Stoccarda (a sua volta voglioso di vincere di riprendersi il terzo posto). In campo anche il Friburgo, fresco di qualificazione alle semifinali di Europa League: Grifo e compagni riceveranno la visita dell'Heidenheim fanalino di coda. Da seguire, infine, Borussia MonchenGladbach-Magonza. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Il programma della 30^ giornata
Venerdì 17 aprile
St. Pauli-Colonia 1-1
Sabato 18 aprile
Bayer Leverkusen-Augusta 1-2
Hoffenheim-Borussia Dortmund 2-1
Werder Brema-Amburgo 3-1
Union Berlino-Wolfsburg 1-2
Eintracht Francoforte-Lipsia 1-3
Domenica 19 aprile
Friburgo-Heidenheim
Bayern Monaco-Stoccarda
Borussia MonchenGladbach-Magonza
La classifica aggiornata
1. Bayern Monaco 76 punti
2. Borussia Dortmund 64
3. Lipsia 59
4. Stoccarda 56
5. Hoffenheim 54
6. Bayer Leverkusen 52
7. Francoforte 42
8. Friburgo 40
9. Augusta 36
10. Magonza 33
11. Union Berlino 32
12. Colonia 31
13. Amburgo 31
14. Brema 31
15. Borussia Mönchengladbach 30
16. St.Pauli 26
17. Wolfsburg 24
18. Heidenheim 19