Atletico Madrid, Llorente: "Dobbiamo rialzarci, in Champions League sfida emozionante"

"Abbiamo iniziato male la partita: abbiamo regalato il primo tempo e in partite del genere è molto difficile recuperare. Il secondo tempo è stato tutta un'altra storia; abbiamo giocato molto meglio. Quando si arriva ai rigori, può succedere di tutto e loro hanno vinto". Comincia così l'intervista post partita di Marcos Llorente, al termine della finale di Coppa del Re persa dall'Atletico Madrid ai calci di rigore contro la Real Sociedad.

Come riporta Marca, il centrocampista ha in particolare dei rimpianti: "Dovevamo sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Ne abbiamo avute un paio davvero nitide e non siamo riusciti a concretizzarle. In partite come queste, se non sei cinico, si va ai rigori e può succedere di tutto. Loro hanno iniziato molto bene i rigori e hanno vinto. Tutto qui".

Serve una reazione, soprattutto in ambito europeo: "La Champions League deve ancora arrivare, ci aspetta una sfida molto emozionante. Grazie a tutti, soprattutto a coloro che sono venuti a Siviglia, ci dispiace molto per loro. Dobbiamo tenere la testa alta. Questa è la vita, questo è il calcio, non si può vincere sempre. Quando perdi, hai subito un'altra competizione. Non c'è tempo per pensarci troppo. Siamo nei guai, ma dobbiamo rialzarci, i bei tempi arriveranno".