Borussia Dortmund, Kovac ammette: "Peccato aver perso, ma sconfitta non immeritata"

Sconfitta inattesa e dura da digerire quella di ieri per il Borussia Dortmund, battuto 2-1 dall'Hoffenheim. Un ko che rischia di consegnare in anticipo il titolo al Bayern Monaco, visto che oggi alla squadra di Kompany basta 1 punto nel match contro lo Stoccarda per festeggiare. A fine partita, in conferenza stampa, il tecnico giallonero Niko Kovac ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Abbiamo visto l'Hoffenheim dominare nettamente nel primo tempo, non eravamo in partita.

Abbiamo perso palla troppo facilmente. Non abbiamo creato abbastanza occasioni in attacco e poi siamo andati in svantaggio per un rigore. È stato concesso, quindi lo accetto. La mano non era sul corpo. Il modo in cui è successo probabilmente non è importante. Nel secondo tempo abbiamo giocato molto meglio. Abbiamo fatto circolare la palla molto meglio, ci siamo posizionati meglio, abbiamo spinto indietro gli avversari. A parte il gol e una mezza occasione, però, non siamo riusciti a creare molte altre opportunità da gol. E con il secondo rigore, abbiamo perso. È un peccato per noi, ma non immeritato".