Toni Freixa si 'vendica' dell'Atletico: "Com'è l'odore dell'erba? Contro 11 è più difficile"

La finale di Coppa del Re, vinta ieri sera dalla Real Sociedad ai calci di rigore contro l'Atletico Madrid, non ha fatto felice solo il popolo di San Sebastian. Gioiscono infatti anche a Barcellona sulla sponda blaugrana, visto che in stagione i Colchoneros li hanno eliminati sia in Champions League che proprio nella coppa nazionale spagnola.

Si prende una rivincita senza troppi peli sulla lingua Toni Freixa, ex portavoce del consiglio di amministrazione del Barcellona e candidato alle elezioni del club del 2021. Mercoledì scorso, dopo la partita di Champions League, l'Atletico Madrid ha pubblicato sui social una foto del campo del Metropolitano con il messaggio: "Adoriamo l'odore dell'erba appena tagliata al mattino". Il riferimento era alla lamentela del Barcellona sullo stato del manto erboso dello stadio dei Rojiblancos.

Dopo la finale di coppa, Freixa ha scritto: "Vi siete dimenticati di dirci che odore ha l'erba dello Stadio della Cartuja". Inoltre, dato che l'Atletico nelle due sfide di Champions ha fronteggiato un Barça ridotto in corso d'opera in inferiorità numerica, il dirigente ha punzecchiato i rivali madridisti anche su questo aspetto: "Contro 11 è più difficile". Oltre agli sfottò riservati a coloro che hanno perso, anche l'omaggio ai vincitori: "Forza Real! Congratulazioni ai campioni della Real Sociedad!".