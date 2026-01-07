Al Marsiglia serve l'impresa in Supercoppa, De Zerbi: "Con il PSG vale di più"

Il tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che vale la Supercoppa di Francia contro il PSG. Alla sua squadra serve un'impresa, contro una squadra che è stata capace di vincere 11 delle ultime 12 edizioni del trofeo.

Queste le sue parole: "Credo che la partita contro il Nantes sia stata una delle nostre partite più brutte. Al contempo è anche più facile da capire e analizzare. Siamo arrivati alla partita vuoti. Quindi non andava bene l'aspetto fisico, tattico, tecnico. Non andava bene niente e quindi è più facile voltare pagina e proseguire".

Sulle polemiche della stampa ha spiegato: "Dei momenti difficili a Marsiglia ci sono sempre. Bisogna però avere la lucidità di non farsi travolgere da tutte le polemiche. Le polemiche spesso le fa gente che non è a conoscenza di tutte le cose. Noi dobbiamo invece rimanere lucidi".

Sulla sfida ha avvisato i suoi: "Noi dobbiamo fare una partita di intensità altissima, di motivazione altissima. Come se giocassimo per qualcosa di ancora più grande di questa partita. Perché far parte di questa squadra in questa partita vale un po' di più. Riuscendo però avere la lucidità, l'equilibrio e la freddezza di giocare a calcio. Di giocare bene la palla, di essere ordinati in campo e avere l'organizzazione che abbiamo dimostrato tante volte di avere. Avere fame e voglia non vuol dire perdere equilibrio".