Mercato insufficiente, Ronaldo protesta contro il PIF: non scenderà in campo stasera

Un vero e proprio terremoto rischia di sconvolgere il calcio saudita. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di non scendere in campo stasera in campionato contro l'Al Riyadh, manifestando apertamente il proprio malcontento nei confronti della gestione del club, controllato dal PIF, il Fondo di Investimento Pubblico dell’Arabia Saudita.

Nelle ultime ore, diversi media locali avevano parlato di una semplice scelta tecnica, legata alla volontà di preservare il fuoriclasse portoghese in vista della sfida più impegnativa contro l’Al Ittihad. Le indiscrezioni più recenti, però, raccontano uno scenario ben diverso: Ronaldo non sarebbe disposto a giocare per protesta, rifiutando di "mettersi gli scarpini" finché la situazione non cambierà.

Alla base della frattura ci sarebbe la percezione di un trattamento diseguale da parte del PIF, soprattutto rispetto ad altri club di vertice come l’Al Hilal. Proprio l’Al Hilal, infatti, viene indicato come possibile nuova destinazione di Karim Benzema dopo la rottura improvvisa con l’Al Ittihad, alimentando ulteriormente le tensioni. Ronaldo sarebbe irritato anche per la campagna acquisti dell’Al Nassr, ritenuta insufficiente: le richieste di rinforzi avanzate dall’allenatore Jorge Jesus non avrebbero trovato riscontro concreto, se si esclude l’arrivo del giovane Haydeer Abdulkareem, mentre le rivali continuano a rafforzarsi.

A peggiorare il clima c’è la recente decisione del Consiglio di Amministrazione di limitare i poteri di due figure chiave della dirigenza, entrambe portoghesi: il direttore sportivo Simão Coutinho e l’amministratore delegato José Semedo. Una mossa che avrebbe ulteriormente incrinato il rapporto tra Cristiano Ronaldo e i vertici del PIF.