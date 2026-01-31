L'Al Nassr non sbaglia: gol n° 961 per Ronaldo, l'Al Hilal è ora distante solo 3 punti

L'Al Nassr ha conquistato ieri tre punti fondamentali nella corsa al titolo della Saudi Pro League, approfittando del secondo passo falso consecutivo (due pareggi) dell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Nella sfida contro il modesto Al Kholood, la formazione della capitale ha schierato un attacco imponente con Cristiano Ronaldo, João Félix, Coman e Mané, spaventando subito la difesa avversaria.

Il primo tempo è stato una pioggia di occasioni verso la porta avvesaria, ma il portiere ha impedito di sbloccare il risultato. La sfida si è decisa nella ripresa: la svolta è arrivata al 47’, al termine di una splendida azione corale finalizzata da Cristiano Ronaldo, che ha realizzato il gol numero 961 in carriera. Sei minuti dopo, Joao Felix ha trovato la rete del raddoppio con un preciso colpo di testa, mettendo praticamente fine al match.

I problemi per l'Al Kholood sono aumentati con gli infortuni di Buckley e Gyomber e l’espulsione del capitano Hatan Bahebri ha complicato ulteriormente la partita. Nel finale Jorge Jesus ha sostituito Cristiano e Coman ha trasformato un calcio di rigore, fissando il punteggio sul 3-0. Con questa vittoria, l'Al Nassr raggiunge l'Al Ahli al secondo posto, a sole tre lunghezze di distanza dalla capolista.