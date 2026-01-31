Ufficiale L'Al Nassr cede uno degli esuberi: il brasiliano Wesley in prestito alla Real Sociedad

La Real Sociedad ha ufficializzato l’ingaggio di Wesley Gassova Ribeiro dall’Al Nassr: il giovane attaccante brasiliano, classe 2005, vestirà la maglia txuri-urdin fino al termine della stagione 2025/26, con la società basca che si è riservata un’opzione di acquisto a titolo definitivo.

Nato a San Paolo, Wesley ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Corinthians, dove si è messo in luce per tecnica e rapidità sulle fasce. Nel 2023, a soli 18 anni, è stato promosso in prima squadra, accumulando 84 presenze in due stagioni prima di trasferirsi in Arabia Saudita per 18 milioni. Esterno offensivo versatile, può giocare su entrambe le fasce, portando dinamismo e capacità di creare superiorità numerica sulle corsie laterali. La sua esperienza con le nazionali giovanili brasiliane ne conferma il talento e il potenziale, già apprezzato dai club europei.

Dopo aver superato le visite mediche alla Policlinica Gipuzkoan, Wesley ha firmato il contratto ad Anoeta, esprimendo entusiasmo e determinazione: "Sono molto felice di essere qui. Darò tutto per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Posso giocare su entrambe le fasce e metterò le mie qualità al servizio del gruppo".