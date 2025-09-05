Ufficiale Al Rayyan, ecco il colpo Mitrovic. Il bomber serbo aveva lasciato ieri l'Al Hilal

L’Al Rayyan ha ufficializzato l’ingaggio di Aleksandar Mitrovic, bomber della nazionale serba, proveniente dall’Al Hilal. L’operazione si inserisce nel piano di rafforzamento della rosa in vista della nuova stagione, con l’obiettivo dichiarato di puntare a vincere tutti i titoli possibili. In una nota, la dirigenza qatariota ha ringraziato il club saudita e il suo presidente, il principe Nawaf bin Saad Al Saud, per la collaborazione che ha reso possibile la trattativa.

Mitrovic, 29 anni, porta con sé un curriculum di primissimo livello. Cresciuto nel Partizan Belgrado, dove ha conquistato il campionato serbo, si è poi imposto in Belgio con l’Anderlecht, vincendo il titolo nazionale e laureandosi capocannoniere. In Inghilterra ha indossato le maglie di Newcastle e Fulham: con i londinesi ha vissuto le stagioni più prolifiche, segnando 97 gol in 173 presenze e trascinando la squadra alla promozione in Premier League.

Nel 2023 è approdato in Arabia Saudita all’Al Hilal, con cui ha vissuto un’annata da protagonista assoluto: 68 reti e 15 assist in 79 partite, coronate dal “triplete” domestico (campionato, Coppa e Supercoppa). Numeri che confermano la sua straordinaria costanza realizzativa. Anche con la nazionale serba i dati parlano chiaro: Mitrovic è il miglior marcatore di sempre, con 62 gol in 100 presenze.