Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Al Rayyan, ecco il colpo Mitrovic. Il bomber serbo aveva lasciato ieri l'Al Hilal

Al Rayyan, ecco il colpo Mitrovic. Il bomber serbo aveva lasciato ieri l'Al HilalTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:42Calcio estero
di Michele Pavese

L’Al Rayyan ha ufficializzato l’ingaggio di Aleksandar Mitrovic, bomber della nazionale serba, proveniente dall’Al Hilal. L’operazione si inserisce nel piano di rafforzamento della rosa in vista della nuova stagione, con l’obiettivo dichiarato di puntare a vincere tutti i titoli possibili. In una nota, la dirigenza qatariota ha ringraziato il club saudita e il suo presidente, il principe Nawaf bin Saad Al Saud, per la collaborazione che ha reso possibile la trattativa.

Mitrovic, 29 anni, porta con sé un curriculum di primissimo livello. Cresciuto nel Partizan Belgrado, dove ha conquistato il campionato serbo, si è poi imposto in Belgio con l’Anderlecht, vincendo il titolo nazionale e laureandosi capocannoniere. In Inghilterra ha indossato le maglie di Newcastle e Fulham: con i londinesi ha vissuto le stagioni più prolifiche, segnando 97 gol in 173 presenze e trascinando la squadra alla promozione in Premier League.

Nel 2023 è approdato in Arabia Saudita all’Al Hilal, con cui ha vissuto un’annata da protagonista assoluto: 68 reti e 15 assist in 79 partite, coronate dal “triplete” domestico (campionato, Coppa e Supercoppa). Numeri che confermano la sua straordinaria costanza realizzativa. Anche con la nazionale serba i dati parlano chiaro: Mitrovic è il miglior marcatore di sempre, con 62 gol in 100 presenze.

Articoli correlati
Aleksandar Mitrovic ha risolto il contratto con l'Al Hilal: lo aspetta l'Al Rayyan... Aleksandar Mitrovic ha risolto il contratto con l'Al Hilal: lo aspetta l'Al Rayyan
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 Giugno Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 Giugno
Milan, per l'attacco prende quota il nome di Mitrovic: è all'Al-Hilal con Simone... Milan, per l'attacco prende quota il nome di Mitrovic: è all'Al-Hilal con Simone Inzaghi
Altre notizie Calcio estero
Lione, ecco l'annuncio: Rachid Ghezzal è tornato a casa, firma fino a giugno UfficialeLione, ecco l'annuncio: Rachid Ghezzal è tornato a casa, firma fino a giugno
Dopo il Real, Dean Huijsen ha conquistato la Spagna: altra prestazione da veterano... Dopo il Real, Dean Huijsen ha conquistato la Spagna: altra prestazione da veterano
Nuovo traguardo per Dibu Martínez con l’Argentina: è il secondo portiere più presente... Nuovo traguardo per Dibu Martínez con l’Argentina: è il secondo portiere più presente
Sorpresa a Lione: Rachid Ghezzal pronto a tornare, rinforzerà l'attacco di Fonseca... Sorpresa a Lione: Rachid Ghezzal pronto a tornare, rinforzerà l'attacco di Fonseca
Acquisto in extremis per l'Altach: ecco in prestito il talento Adu dal Bayern Monaco... UfficialeAcquisto in extremis per l'Altach: ecco in prestito il talento Adu dal Bayern Monaco II
Al Rayyan, ecco il colpo Mitrovic. Il bomber serbo aveva lasciato ieri l'Al Hilal... UfficialeAl Rayyan, ecco il colpo Mitrovic. Il bomber serbo aveva lasciato ieri l'Al Hilal
Il calciomercato non si ferma. Ecco tutti i paesi dove si può ancora trattare Il calciomercato non si ferma. Ecco tutti i paesi dove si può ancora trattare
Rennes, Christopher Wooh ceduto allo Spartak Mosca. Accordo quadriennale UfficialeRennes, Christopher Wooh ceduto allo Spartak Mosca. Accordo quadriennale
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Perché Openda può essere più utile di Kolo Muani. Zhegrova talento puro. Milan, a gennaio nuovo tentativo per Gomez? Roma ora è necessario recuperare Dovbyk e Pellegrini. George o Dominguez restano nel mirino
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Perché Openda può essere più utile di Kolo Muani. Zhegrova talento puro. Milan, a gennaio nuovo tentativo per Gomez? Roma ora è necessario recuperare Dovbyk e Pellegrini. George o Dominguez restano nel mirino
3 Messi duro con De la Vega: "Fin quando ci sarò io, non giocherai mai con l'Argentina"
4 Italia-Estonia, le probabili formazioni: un solo dubbio, Gattuso verso i quattro attaccanti
5 Retroscena dalla Francia. Al Khelaifi alla Juve: "Presi in giro su Kolo Muani, ricorderò i vostri metodi"
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il retroscena di Lautaro Martinez: "In silenzio per 5 giorni dopo la finale di Champions col PSG"
Immagine top news n.1 Retroscena dalla Francia. Al Khelaifi alla Juve: "Presi in giro su Kolo Muani, ricorderò i vostri metodi"
Immagine top news n.2 Zanetti racconta i suoi 30 anni di Inter: "Col Vicenza nel '95 ho coronato il sogno"
Immagine top news n.3 Atalanta, infiammazione al ginocchio sinistro per Scamacca: da valutare giorno per giorno
Immagine top news n.4 Italia, ecco i quattro giocatori non convocati per l'Estonia: Daniel Maldini in tribuna
Immagine top news n.5 Bennacer va in Croazia: annunciato il passaggio in prestito con opzione alla Dinamo Zagabria
Immagine top news n.6 Idee chiare e poche emozioni, così Gattuso si prepara al suo nuovo debutto in azzurro
Immagine top news n.7 È morto Giorgio Armani. Il legame con il calcio e il ricordo dei club: "Icona italiana"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Liverpool, il mercato, la Champions e l'Italia. La strana estate di Federico Chiesa
Immagine news podcast n.2 Il retroscena sul mancato trasferimento di Kolo Muani alle Juve e l'affare Zhegrova
Immagine news podcast n.3 Il calciomercato è finito, Isak è il recordman. E la Premier League fa un altro record
Immagine news podcast n.4 Cosa è emerso dalla prima conferenza stampa tenuta a Coverciano dal nuovo CT
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Gianni Bezzi: "Atalanta meno ambiziosa con Juric. Milan da scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bucchioni: "Milan, ottima rosa. Juve, giusto non prendere Kolo Muani"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Il Milan dipende da Leao. Fiorentina, tra un mese vedremo..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il retroscena di Lautaro Martinez: "In silenzio per 5 giorni dopo la finale di Champions col PSG"
Immagine news Serie A n.2 Bologna e il futuro del Dall'Ara, Fenucci rilancia: "La soluzione migliore? Uno stadio nuovo"
Immagine news Serie A n.3 Belotti subito in gol in amichevole. Il Cagliari ne fa 8 al Buddusò: il tabellino
Immagine news Serie A n.4 Fassone: "Gattuso non può risolvere da solo i problemi dell'Italia. Conte-ADL, che chimica"
Immagine news Serie A n.5 Baroni: "Ngonge ha assaporato il calcio che porta alla vittoria, metterà qualità in campo"
Immagine news Serie A n.6 Milan, il retroscena sul difensore: prima di Odogu tentativo fallito per Kehrer del Monaco
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Fontanarosa: "Non è stato difficile scegliere l'Avellino. È un orgoglio vestire questa maglia"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, si lavora alla cessione di Verde: dalla Grecia ai paesi arabi le possibili destinazioni
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, c'è il rinnovo del difensore Bellich: ha firmato per tre anni con le Vespe
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, Oudin: "Qui per dimostrare le mie qualità. Spero di rimanere a lungo"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, D'Angelo: "Su Comotto avevo sbagliato valutazione. Salva Esposito da A"
Immagine news Serie B n.6 Padova, Sorrentino: "Dimostreremo la nostra forza. Occhi puntati sulla salvezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, Nember: “Non mi sono mai dimesso. Presto la rosa e guardiamo agli svincolati"
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, Cudini: "Non è una tappa di passaggio. Questa squadra rispecchia le mie idee"
Immagine news Serie C n.3 Rimini, Scarcella: "Non sono la prestanome di nessuno. Nember è il ds. D'Alesio in panchina"
Immagine news Serie C n.4 De Luca: "Investiremo sull'Arechi. Ma la Salernitana deve muoversi a tornare in B"
Immagine news Serie C n.5 Catania, acquisite le prestazioni sportive di Chilafi, Quiroz Tonon e Lomangino
Immagine news Serie C n.6 Arzignano Valchiampo, nota del club: corso di primo soccorso a tutta la squadra
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, report medico: Emma Snerle operata per un neuroma interdigitale
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Bugeja: "Mai avuto dubbi sul rinnovo. Questa è la mia famiglia"
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women, arriva in prestito dal Club Brugge Davina Vanmechelen
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Piovani: "Squadra pronta per la stagione. Nazionale motrice del movimento"
Immagine news Calcio femminile n.5 Scontri al vertice e possibili eliminazioni eccellenti. Riparte la Serie A Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Bergamaschi: "Tante novità a partire dall'allenatore. Ci poniamo micro-obiettivi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso