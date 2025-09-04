Ufficiale Aleksandar Mitrovic ha risolto il contratto con l'Al Hilal: lo aspetta l'Al Rayyan

Dopo due stagioni intense, Aleksandar Mitrovic (30 anni) lascia l’Al Hilal. L'attaccante serbo ha raggiunto un accordo con il club saudita per la risoluzione consensuale del contratto. Mitrovic, ex Newcastle e Fulham, era diventato indesiderato dopo l’arrivo di Darwin Nuñez dal Liverpool. Ora è pronto a firmare con l’Al Rayyan, dove percepirà uno stipendio intorno ai 10 milioni di euro a stagione.

La stagione scorsa era stato limitato dagli infortuni e non aveva preso parte al Mondiale per club, ma il trasferimento in Qatar rappresenta una nuova opportunità per il centravanti serbo, noto per il suo fiuto del gol e la sua esperienza internazionale.

Per l’Al Hilal di Inzaghi, la separazione con Mitrovic coincide con una strategia chiara di rinnovo offensivo, puntando su giocatori come l'ex Liverpool per rinforzare la squadra. Per Mitrovic, invece, comincia una nuova sfida in Qatar, in un campionato in crescita e con l’obiettivo di dimostrare ancora una volta il proprio valore.