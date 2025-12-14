Newcastle, Bruno Guimaraes sul padre: "Ormai qui è famoso: fa più foto di me"

Il capitano del Newcastle Bruno Guimaraes ha parlato ai microfoni di Sky Sport a poche ore dal cosiddetto "Derby del Tyne and Wear", contro il Sunderland.

"Dalla partita contro il Burnley, ho ricevuto molti messaggi sulla partita che ci aspetta contro Sunderland", ha detto. "So che troveremo un'atmosfera difficile, ma è un derby, è una finale. Dobbiamo dare il meglio, dobbiamo giocare bene e dobbiamo vincere, quindi questa è la mentalità da avere ora. Adoro questo tipo di partite. Sempre come squadra, ci comportiamo bene quando sappiamo che l'atmosfera sarà così. Sappiamo che se vogliamo essere i re qui, dobbiamo vincere il derby. Non vediamo l'ora di entrare a giocare contro il Sunderland e giocare il nostro miglior calcio, speriamo".

Guimaraes ha poi spiegato sullo stato di forma dei Black Cats: "Si sono comportati molto bene, dobbiamo dare loro molto rispeto. Non è facile quello che hanno fatto finora, quindi ci aspettiamo una partita difficile, ma dobbiamo sempre credere in noi stessi. Sappiamo di essere molto vicini l'uno all'altro in classifica, quindi per me è un derby, ma è una partita di sei punti, perché ne vinci tre e il tuo avversario non ne vince tre. Dobbiamo essere molto concentrati sul nostro piano".

Una persona che non sarà presente questo fine settimana è il padre di Guimarães, Dick. È diventato un po' un personaggio fra i tifosi del Newcastle, che lo hanno eletto a beniamino, come il figlio. "Questa volta è in Brasile, quindi non andrà a questa partita, ma la guarderà", ha spiegato Guimaraes. "Ho cercato di convincerlo a venire, ma ha qualcosa da fare in Brasile, anche se lui ama andare a tutte le partite. Penso che l'abbia detto molte volte, è più famoso di me qui a Newcastle, fa più foto di me. Tutti lo amano e anche lui li ama".