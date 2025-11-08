LaLiga, 12^ giornata: Atletico in casa. Espanyol contro Villarreal, una vittoria per sognare
Dopo l'1-1 di ieri tra Elche e Real Sociedad, prosegue nella giornata di oggi il programma della 12^ giornata de LaLiga. In campo 4 partite, a cominciare da quella che vede il fanalino di coda Girona ospitare l'Alaves. Il sabato di calcio spagnolo prosegue con Siviglia-Osasuna: due formazioni della colonna destra della classifica, entrambe a caccia di punti per scalare posizioni. In campo anche l'Atletico Madrid: gran momento per la squadra di Simeone (4 vittorie nelle ultime 5 giornate), che vuole proseguire tale striscia oggi tra le mura amiche contro il Levante. In chiusura, vero e proprio scontri diretto in chiave europea: il Villarreal terzo in classifica gioca in trasferta contro l'Espanyol sesto, nel confronto tra due delle maggiori sorprese della stagione. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
PROGRAMMA 12^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Elche-Real Sociedad 1-1
Sabato 8 novembre
Girona-Alaves
Siviglia-Osasuna
Atletico Madrid-Levante
Espanyol-Villarreal
Domenica 9 novembre
Athletic Bilbao-Oviedo
Rayo Vallecano-Real Madrid
Maiorca-Getafe
Valencia-Betis
Celta Vigo-Barcellona
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Real Madrid 30
2. Barcellona 25
3. Villarreal 23
4. Atlético Madrid 22
5. Betis 19
6. Espanyol 18
7. Getafe 17
8. Alavés 15
9. Elche 15*
10. Rayo Vallecano 14
11. Athletic 14
12. Siviglia 13
13. Celta Vigo 13
14. Real Sociedad 13*
15. Osasuna 11
16. Levante 9
17. Maiorca 9
18. Valencia 9
19. Oviedo 8
20. Girona 7
*una partita in più
