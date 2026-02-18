Brasile, settimane decisive per Neymar: il fuoriclasse si gioca la convocazione al Mondiale

Carlo Ancelotti mantiene le riserve sulla presenza di Neymar a pochi mesi dal Mondiale. Il commissario tecnico del Brasile, già a novembre, era stato chiaro: "Osserveremo Neymar, come altri, per definire al meglio la lista finale". Ora, a circa tre mesi da quel momento, la decisione resta sospesa: il fuoriclasse del Santos riuscirà a essere presente negli imminenti test negli Stati Uniti e, soprattutto, alla rassegna iridata?

Il percorso di recupero del numero 10 non è stato semplice. Operato a fine dicembre, Neymar ha seguito un programma di riabilitazione di 70 giorni, privilegiando la condizione fisica rispetto ai risultati del Santos. È tornato in campo solo di recente nel Paulistão, firmando un’assist per Gabriel Menino, ma ha rischiato di fermarsi nuovamente a causa di un intervento pericoloso. La mancanza di continuità stagionale pesa inevitabilmente sulla sua candidatura.

Ancelotti deve bilanciare talento ed esperienza con la prudenza: Neymar resta il più dotato del reparto offensivo, ma le condizioni fisiche e l’assenza prolungata preoccupano. La lista preliminare brasiliana conterà 26 giocatori, con un evidente sovraffollamento in attacco. Fonti vicine ad AS confermano che Neymar è determinato a conquistarsi un posto, consapevole che nulla è ancora garantito. La pausa internazionale di marzo, con le amichevoli negli Stati Uniti contro Francia e Croazia, sarà decisiva per sciogliere ogni dubbio. "Non abbiamo ancora chiuso la lista, ma siamo vicini alla definizione. Alcune posizioni non sono completamente definite", ha spiegato Ancelotti. In pratica, sarà quell’ultima serie di partite a decidere se il fenomeno brasiliano potrà partecipare al Mondiale, dopo mesi di attesa e incertezze.