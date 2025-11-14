Angola, ospitare Messi costerà 12 milioni di euro: il lucroso mondo delle amichevoli internazionali

A Luanda, la capitale dell'Angola, sarà una vera festa. In uno stadio esaurito, oltre 48.000 tifosi sperano di vedere da vicino le stelle dell'Argentina campione del mondo, e naturalmente, soprattutto Lionel Messi. Il paese africano celebra 50 anni di indipendenza: "Questa celebrazione onora il nostro percorso dalla guerra alla pace, e il calcio, come sempre, unisce le persone", ha dichiarato un portavoce angolano.

L'Argentina, leader del Sud America, si è qualificata senza problemi per i Mondiali del 2026, che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Dopo aver vinto l'ultimo Mondiale, il Paese sta girando il mondo per partite amichevoli. Ad un prezzo elevato: la Federcalcio angolana sta sborsando la bellezza di 12 milioni di euro per avere i campioni del mondo in casa propria. Le amichevoli non sono sempre semplici partite di allenamento per le qualificazioni o le fasi finali del torneo. Infatti, l'Argentina ha giocato le sue ultime otto amichevoli in campo neutro.

Secondo L'Équipe, anche il Marocco sarebbe interessato a un'amichevole contro l'Argentina, ma il prezzo richiesto di 10 milioni di euro, escluse le spese di volo, sarebbe ritenuto troppo alto per le casse della federazione marocchina. Difficile dunque vedere una esibizione di Messi a Casablanca.