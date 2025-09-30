Ufficiale Aris Limassol, un ex Serie A a centrocampo: ufficiale l’arrivo di Viktor Kovalenko

L’Aris Limassol ha annunciato l’ingaggio del centrocampista ucraino Viktor Kovalenko, che ha firmato un contratto biennale, valido fino all’estate del 2027. Classe 1996 (nato il 14 febbraio), Kovalenko approda a Cipro dopo due stagioni in Serie A con la maglia dell’Empoli, con cui ha collezionato 25 presenze, 3 gol e 1 assist.

Cresciuto nel settore giovanile dello Shakhtar Donetsk, è considerato uno dei maggiori talenti della sua generazione. Nel 2015 si è laureato capocannoniere al Mondiale Under 20 FIFA e, nello stesso anno, ha esordito in prima squadra con lo Shakhtar. Con il club ucraino ha trascorso sei stagioni e mezzo, totalizzando 199 presenze, 32 reti e 12 assist, vincendo inoltre 4 campionati nazionali, 4 Coppe d’Ucraina e 2 Supercoppe.

Nel febbraio 2021 è passato in Italia, firmando con l’Atalanta. Con i nerazzurri ha giocato una partita, per poi trasferirsi in prestito allo Spezia, dove ha disputato due stagioni (2021-22 e 2022-23), mettendo insieme 47 presenze, 1 gol e 5 assist. Sul piano internazionale, Kovalenko ha indossato la maglia dell’Ucraina in tutte le selezioni giovanili e dal 2016 fa parte della nazionale maggiore, con la quale vanta 33 presenze.