Ufficiale Crystal Palace, spesa record Brennan Johnson: al Tottenham poco meno di 40 milioni

Il Crystal Palace ha ufficializzato l’ingaggio di Brennan Johnson dal Tottenham, chiudendo un’operazione da record nella storia del club (poco meno di 40 milioni di euro). L’attaccante gallese, 24 anni, ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo e indosserà la maglia numero 11 degli Eagles.

Johnson sarà subito a disposizione e potrà debuttare con il Palace già nella trasferta di domenica contro il Newcastle al St. James’ Park, un banco di prova importante per iniziare la sua nuova avventura in Premier League. Nato a Nottingham, Johnson si è imposto all’attenzione del grande pubblico con la maglia del Forest, dove nella stagione 2021/22 fu uno dei protagonisti assoluti della promozione, realizzando 19 gol e conquistando il premio di Young Player of the Season della Championship. L’impatto con la Premier League fu altrettanto positivo, chiudendo la sua prima stagione nella massima serie in doppia cifra.

Le sue prestazioni gli valsero il trasferimento al Tottenham, dove Johnson ha vissuto un periodo particolarmente prolifico. Nell’ultima stagione si è laureato capocannoniere degli Spurs con 18 reti complessive, arricchite da sette assist, segnando anche il gol decisivo nella finale di UEFA Europa League vinta contro il Manchester United. A livello internazionale, Johnson è già una pedina importante della nazionale gallese: conta 42 presenze con la selezione maggiore, impreziosite da sette reti, e ha rappresentato il Galles anche ai Mondiali del 2022 in Qatar.

Il presidente Steve Parish ha espresso grande soddisfazione per l’operazione, sottolineando come Johnson rappresenti un talento giovane ma già affermato, ideale per continuare il proprio percorso di crescita a Selhurst Park. Parole di entusiasmo anche da parte dell’allenatore Oliver Glasner, che ha evidenziato l’importanza di aver chiuso l’affare rapidamente e di poter contare su un giocatore capace di garantire velocità e gol in una stagione ricca di impegni, compresa la storica partecipazione alle competizioni europee. Lo stesso Johnson non ha nascosto la sua felicità: "Sono davvero entusiasta. Il Crystal Palace è un club che ho sempre ammirato e credo sia il posto giusto per continuare il mio percorso".