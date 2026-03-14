Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Si scrive Max Dowman, si legge predestinato: a 16 anni è il marcatore più giovane di Premier

Si scrive Max Dowman, si legge predestinato: a 16 anni è il marcatore più giovane di PremierTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 22:27Calcio estero
Giacomo Iacobellis

Il suo nome circolava già da mesi tra gli addetti ai lavori, ma ora Max Dowman è entrato definitivamente nei libri di storia della Premier League. Il talento dell’Arsenal, classe 2009, ha segnato il suo primo gol nel massimo campionato inglese a 16 anni e 74 giorni, diventando il più giovane marcatore di sempre della competizione. Una tappa quasi inevitabile per un ragazzo che ha bruciato ogni record di precocità: ad agosto aveva esordito in Premier a 15 anni e 235 giorni, secondo debutto più giovane nella storia del torneo, mentre in autunno era già diventato il più giovane titolare di sempre dei Gunners in Coppa di Lega. Poco dopo è arrivato anche il debutto in Champions League, con una ventina di minuti disputati contro lo Slavia Praga.

Il primo gol è arrivato contro l’Everton ed è stato tutt’altro che banale. Con i Toffees tutti sbilanciati in avanti negli ultimi istanti di gara, alla ricerca del pareggio su calcio d’angolo, la difesa dell’Arsenal ha respinto e il pallone è finito tra i piedi di Dowman. Da lì è partita una progressione impressionante: due avversari saltati con naturalezza, campo aperto e corsa fino alla porta vuota, dove ha depositato il pallone chiudendo definitivamente la partita.

Nato a Chelmsford, nell’Essex, Dowman è cresciuto calcisticamente nell’Arsenal fin da bambino. Trequartista creativo, capace di agire anche sulla fascia destra, si distingue per visione di gioco, tecnica e un sinistro già considerato speciale. Le sue qualità gli sono valse paragoni importanti, da Kakà fino a Messi, mentre Mikel Arteta ne apprezza soprattutto personalità e maturità. Il club lo considera uno dei talenti più promettenti del calcio inglese e sta già lavorando per blindarlo con il primo contratto da professionista. Il futuro, insomma, sembra già scritto.

Articoli correlati
L'Arsenal dà l'esempio: chi sono Dowman e Salmon, i due teenager titolari in FA Cup... L'Arsenal dà l'esempio: chi sono Dowman e Salmon, i due teenager titolari in FA Cup
Arsenal, pre-contratto per il baby Dowman: firmerà da pro al compimento dei 17 anni... Arsenal, pre-contratto per il baby Dowman: firmerà da pro al compimento dei 17 anni
Wilshere: "Dowman ha la stessa aura di Fabregas: dimostra già qualità da leader" Wilshere: "Dowman ha la stessa aura di Fabregas: dimostra già qualità da leader"
Altre notizie Calcio estero
Premier, il Man City perde altri 2 punti nella sua rincorsa all'Arsenal: solo 1-1... Premier, il Man City perde altri 2 punti nella sua rincorsa all'Arsenal: solo 1-1 col West Ham
Saudi Pro League, l'Al Hilal di Inzaghi vince 1-0 e continua a sperare. Ma l'Al Nassr... Saudi Pro League, l'Al Hilal di Inzaghi vince 1-0 e continua a sperare. Ma l'Al Nassr resta a +3
Chelsea, scena surreale prima del fischio d'inizio: l’arbitro Tierney finisce nel... Chelsea, scena surreale prima del fischio d'inizio: l’arbitro Tierney finisce nel cerchio dei giocatori
Si scrive Max Dowman, si legge predestinato: a 16 anni è il marcatore più giovane... Si scrive Max Dowman, si legge predestinato: a 16 anni è il marcatore più giovane di Premier
Eredivisie, la capolista PSV perde la sua seconda partita in campionato: 2-3 col... Eredivisie, la capolista PSV perde la sua seconda partita in campionato: 2-3 col Nijmegen
Ligue 1, il Nizza espugna il campo dell'Angers: 2-0 nel segno di Bard e Wahi Ligue 1, il Nizza espugna il campo dell'Angers: 2-0 nel segno di Bard e Wahi
Bundesliga, l'Amburgo non va oltre l'1-1 col Colonia: la classifica dopo tutte le... Bundesliga, l'Amburgo non va oltre l'1-1 col Colonia: la classifica dopo tutte le gare di oggi
Il Barcellona annuncia il ritorno di Gavi tra i convocati per il Siviglia: "Our No.... Il Barcellona annuncia il ritorno di Gavi tra i convocati per il Siviglia: "Our No. 6 is back"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per Mkhitaryan? Il Galatasaray ci riproverà per Calhanoglu. Manu Koné, Keita e Jones per il centrocampo
Le più lette
1 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
2 Udinese-Juventus, le probabili formazioni: Boga scala posizioni su David, Yildiz falso 9
3 Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri col solito tridente, Estupinan più di Bartesaghi
4 Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Thuram irriconoscibile, Krstovic decisivo. Esposito è pronto
5 Inter-Atalanta, le probabili formazioni: Dumfries torna titolare, davanti Pio Esposito e Thuram
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Udinese-Juventus 0-1, le pagelle: Yildiz dà spettacolo, Boga non si ferma più
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: Juventus in zona Champions in attesa di Como-Roma
Immagine top news n.2 Yildiz inventa, Boga segna ancora: la Juve espugna Udine. Al Bluenergy Stadium è 0-1
Immagine top news n.3 Lecce, Banda trasportato al Caldarelli di Napoli: resterà sotto osservazione e non ripartirà
Immagine top news n.4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a -1 dal Milan. Lecce, occhio alla sfida di lunedì
Immagine top news n.6 Politano e Hojlund ribaltano un ottimo Lecce: il Napoli vince ancora, 2-1 al Maradona
Immagine top news n.7 Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Thuram irriconoscibile, Krstovic decisivo. Esposito è pronto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
Immagine news podcast n.2 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.3 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Como-Roma decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Runjaic: "La Juventus è una top, con un avversario così la differenza è venuta fuori"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, tra poco la conferenza di Spalletti post Udinese
Immagine news Serie A n.3 Udinese, inizia la conferenza di Runjaic post Juventus
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Boga: "Yildiz mi fa amare il calcio". Poi scherza: "3 gol di fila? Non li ho mai fatti..."
Immagine news Serie A n.5 Miglior acquisto invernale? L'insospettabile Boga contende lo scettro a Malen
Immagine news Serie A n.6 Come si motiva l'Udinese a metà classifica a marzo? Runjaic netto: "Non mi serve motivarli"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Lombardo: "Punto importante. O si lotta tutti insieme o si farà fatica"
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Stroppa: "Era una partita da vincere. Abbiamo avuto occasioni troppo grandi"
Immagine news Serie B n.3 Tutino-Avellino, Giuffredi fa ricorso al Coni: nuova disputa sul trasferimento del calciatore
Immagine news Serie B n.4 Sudtirol-Pesara, i convocati di Gorgone per la sfida: ecco la lista dei selezionati
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria-Venezia 0-0, le pagelle: Adorante delude, Martinelli decisivo
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la Sampdoria blocca la capolista Venezia: a Marassi finisce 0-0
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati della serata: colpi esterni per Campobasso e Giana Erminio
Immagine news Serie C n.2 Marino presenta Triestina-Pro Vercelli: "Lavoriamo partita dopo partita, obiettivo ripetere Brescia"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati al 45': Ospitaletto a valanga, vincono anche Arzignano e Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.4 Ravenna, Braida è chiaro: "Dobbiamo solo pensare a fare playoff all'altezza della situazione"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati della 32ª giornata: la Torres ferma il Ravenna, Cosenza ko. Le classifiche
Immagine news Serie C n.6 Catania "arreso" ai playoff'? Toscano vuole calma: "Affrontare gare con la testa da dentro o fuori"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Roma, giallorossi senza vittorie al Sinigaglia dal 1989
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Atalanta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 16ª giornata: la Lazio batte il Napoli Women e lo supera. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 16ª giornata: un pari che serve a poco. 1-1 il finale tra Parma e Genoa
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, De La Fuente: "La squadra c’è, è consapevole di cosa deve migliorare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fra scontri diretti e una programmazione singolare. Torna in campo la Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Australia è la prima qualificata ai Mondiali del 2027: decisiva la vittoria sulla Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.6 Lussemburgo, il CT Daniel Santos licenziato per messaggi inappropriati alle giocatrici
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?