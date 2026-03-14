Si scrive Max Dowman, si legge predestinato: a 16 anni è il marcatore più giovane di Premier

Il suo nome circolava già da mesi tra gli addetti ai lavori, ma ora Max Dowman è entrato definitivamente nei libri di storia della Premier League. Il talento dell’Arsenal, classe 2009, ha segnato il suo primo gol nel massimo campionato inglese a 16 anni e 74 giorni, diventando il più giovane marcatore di sempre della competizione. Una tappa quasi inevitabile per un ragazzo che ha bruciato ogni record di precocità: ad agosto aveva esordito in Premier a 15 anni e 235 giorni, secondo debutto più giovane nella storia del torneo, mentre in autunno era già diventato il più giovane titolare di sempre dei Gunners in Coppa di Lega. Poco dopo è arrivato anche il debutto in Champions League, con una ventina di minuti disputati contro lo Slavia Praga.

Il primo gol è arrivato contro l’Everton ed è stato tutt’altro che banale. Con i Toffees tutti sbilanciati in avanti negli ultimi istanti di gara, alla ricerca del pareggio su calcio d’angolo, la difesa dell’Arsenal ha respinto e il pallone è finito tra i piedi di Dowman. Da lì è partita una progressione impressionante: due avversari saltati con naturalezza, campo aperto e corsa fino alla porta vuota, dove ha depositato il pallone chiudendo definitivamente la partita.

Nato a Chelmsford, nell’Essex, Dowman è cresciuto calcisticamente nell’Arsenal fin da bambino. Trequartista creativo, capace di agire anche sulla fascia destra, si distingue per visione di gioco, tecnica e un sinistro già considerato speciale. Le sue qualità gli sono valse paragoni importanti, da Kakà fino a Messi, mentre Mikel Arteta ne apprezza soprattutto personalità e maturità. Il club lo considera uno dei talenti più promettenti del calcio inglese e sta già lavorando per blindarlo con il primo contratto da professionista. Il futuro, insomma, sembra già scritto.