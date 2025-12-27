Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Guardiola e Maresca, incroci a distanza. L'Arsenal rischia? Premier League, il programma

Guardiola e Maresca, incroci a distanza. L'Arsenal rischia? Premier League, il programma
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 09:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

Il Manchester City ha l'occasione di infondere ulteriore pressione all'Arsenal quest'oggi. In occasione della 18esima giornata di Premier League, la banda di Guardiola dopo aver superato il test del peso per i pranzi e cene di Natale, affronterà fuori casa il Nottingham Forest dei bassifondi di classifica con la grande chance di sorpasso momentaneo sui Gunners.

Arsenal attuale capolista che invece scenderà in campo solo nel pomeriggio (ore 16) contro il Brighton dalle mille variabili, pronto allo scherzetto per i ragazzi di Arteta. Iraola e il suo Bournemouth sono attesi dal Brentford in parallelo mentre i riflettori illumineranno Anfield e il match contro il Wolverhampton da non fallire sponda Liverpool.

West Ham e Fulham si incrociano allo stesso orario di Burnley ed Everton, in attesa di assistere al match scoppiettante tra il Chelsea di Maresca e l'Aston Villa. Un vero e proprio scontro diretto in termini di classifica, da affari incrociati tra Blues e Citizens. Lo United invece è reduce dal successo casalingo di misura, nel segno di Dorgu, che ha permesso l'aggancio al quinto posto.

PREMIER LEAGUE - 18ª GIORNATA

Manchester United - Newcastle 1-0
Nottingham Forest - Manchester City (27 dicembre, ore 13.30)
Arsenal - Brighton (27 dicembre, ore 16)
Brentford - Bournemouth (27 dicembre, ore 16)
Burnley - Everton (27 dicembre, ore 16)
Liverpool - Wolverhampton (27 dicembre, ore 16)
West Ham - Fulham (27 dicembre, ore 16)
Chelsea - Aston Villa (27 dicembre, ore 18.30)
Sunderland - Leeds (28 dicembre, ore 15)
Crystal Palace - Tottenham (28 dicembre, ore 17.30)

CLASSIFICA

1. Arsenal 39
2. Manchester City 37
3. Aston Villa 36
4. Chelsea 29
5. Manchester United 29*
6. Liverpool 29
7. Sunderland 27
8. Crystal Palace 26
9. Brighton 24
10. Everton 24
11. Newcastle 23*
12. Brentford 23
13. Fulham 23
14. Tottenham 22
15. Bournemouth 22
16. Leeds 19
17. Nottingham Forest 18
18. West Ham 13
19. Burnley 11
20. Wolverhampton 2

*una gara in più

MARCATORI

19 reti: Haaland (Manchester City)
11 reti: Igor Thiago (Brentford)
8 reti: Semenyo (Bournemouth) e Ekitike (Liverpool)
7 reti: Rogers (Aston Villa), Welbeck (Brighton), Calvert-Lewin (Leeds), Foden (Manchester City), Woltemade (Newcastle), Richarlison (Tottenham)
6 reti: Mbeumo (Manchester United)

ASSIST

7 assist: Bruno Fernandes (Manchester United)
6 assist: Cherki (Manchester City)
5 assist: Kudus: (Tottenham)
4 assist: Minteh (Brighton), Hartman (Burnley), Grealish (Everton), Chukwueze (Fulham), Doku e Haaland (Manchester City), Xhaka (Sunderland)
3 assist: Rice, Trossard e Merino (Arsenal), Digne, Kamara e Rogers (Aston Villa), Wieffer (Brighton) Semenyo e Senesi (Bournemouth), Henderson (Brentford), James, Joao Pedro e Neto (Chelsea), Wilson (Fulham), Gakpo e Salah (Liverpool), Nunes e O'Reilly (Manchester City), Le Fee (Sunderland), Diouf (West Ham)

