Aston Villa-Sunderland, le formazioni ufficiali: Emery cerca punti per la Champions
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Il programma di Premier League per oggi prevede Aston Villa-Sunderland tra le partite delle 15.00. La formazione di Emery, reduce dal 4-0 rifilato in Europa League al Bologna, si schiera con il 4-2-3-1 con Watkins come terminale offensivo supportato da McGinn, Barkley e Rogers. Servono punti per blindare la zona Champions, ma non sarà facile contro degli agguerriti Black Cats (anche loro con il 4-2-3-1). Di seguito le formazioni ufficiali:
Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Barkley, Rogers; Watkins. Allenatore: Emery
Sunderland (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, O'Nien, Alderete, Mandava; Sadiki, Xhaka; Rigg, Diarra, Le Fee; Brobbey. Allenatore: Le Bris
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