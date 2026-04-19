Nottingham Forest-Burnley, le formazioni ufficiali: Aina e Milenkovic nella difesa di casa

Nottingham Forest-Burnley è una delle sfide di Premier League che andranno in scena alle 15. Nella formazione casalinga, in difesa ci sono due vecchie conoscenze della Serie A ovvero l'ex Torino Ola Aina e l'ex Fiorentina Milenkovic. In palio punti importanti in chiave salvezza, soprattutto per la compagine allenata da Vitor Pereira. Di seguito le formazioni ufficiali:

Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Aina, Murillo, Milenkovic, Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Bakwa; Wood. Allenatore: Vitor Pereira

Burnley (4-2-3-1): Dubravka; Walker, Ekdal, Esteve, Hartman; Ward-Prowse, Florentino; Edwards, Ugochukwu, Anthony; Flemming. Allenatore: Parker