Everton-Liverpool, le formazioni ufficiali: ultimo derby per Salah, Isak gioca dall'inizio

La domenica di Premier League inizia col botto, proponendo Everton-Liverpool tra le partite in programma alle 15.00. Sia Moyes che Slot giocano con il 4-2-3-1: nei padroni di casa il riferimento avanzato sarà l'ex Udinese Beto, mentre nelle dei Reds Salah gioca l'ultimo derby del Merseyside. L'egiziano fa parte di una line di trequartisti completata da Gakpo e Wirtz e posta alle spalle di Isak, schierato come centravanti visto anche il grave infortunio capitato in Champions League a Ekitike. Di seguito le formazioni ufficiali:

Everton (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gueye, Garner; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto. Allenatore: Moyes

Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Robertson; Jones, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak. Allenatore: Slot