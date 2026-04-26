Napoli, l'ex Osimhen pazzo del Galatasaray: "Lo amo con tutto il cuore. Lo dirò all'infinito"

"Amo il Galatasaray con tutto il cuore". Non c'è migliore dichiarazione d'amore in casi come questi da elargire al club e alla tifoseria che ormai dal 2024 a questa parte lo tratta come un figlio. Ne sa qualcosa Victor Osimhen, centravanti nigeriano che dopo essersi separato dal Napoli ha abbracciato la causa del Galatasaray e in due stagioni è diventato beniamino di tutta la piazza giallorossa.

A maggior ragione oggi, al raggiungimento del 57° sigillo con la maglia del Cimbom in occasione del derby stravinto col Fenerbahce (3-0). Un gol non tanto da rubare l'occhio esteticamente quanto pesante, per gara sbilanciata a favore del Gala e divario allungato a sette punti sulla rivale storica nonché seconda classificata del campionato. Un bello schiaffo in faccia ai Canarini di Tedesco che quasi certamente ormai devono dire addio al sogno titolo di Super Lig.

"Ringrazio lo staff medico, mi hanno preparato psicologicamente anche se non potevo essere al 100%", ha raccontato nel post-partita, dopo aver recuperato dall'infortunio all'avambraccio. Anche se non al top della forma. "Segnare nei derby è il mio mestiere, so farlo bene e l'ho dimostrato. Le polemiche sulla mia maschera protettiva? Non capisco chi si lamenta di queste cose invece di pensare a giocare contro la squadra migliore del campionato. Io ho segnato e fatto il mio lavoro".

Chiusura in bellezza, infine, l'attestato d'amore di Osimhen per il club turco: "Lo dirò all'infinito: amo il Galatasaray in ogni suo aspetto. Finché ne avrò l'opportunità, difenderò questa maglia con tutto il mio cuore". Insomma, il futuro non sembra indicare verso altre direzioni se non alla società giallorossa per l'ex Napoli. Mentre il contratto da superstar è valido fino all'estate del 2029.