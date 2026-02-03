Wolfsburg, parla il colpo di mercato Adjetey: "Significa molto per me approdare in Bundesliga"

Come anticipato ieri in esclusiva da TMW, il Wolsburg ha un nuovo rinforzo per la propria difesa: "Nuovo rinforzo per la retroguardia dei "Lupi": il difensore centrale Jonas Adjetey si trasferisce a titolo definitivo dal FC Basilea al VfL Wolfsburg. Il nazionale ghanese, 22 anni, ha firmato un contratto a lungo termine valido fino al 30 giugno 2030", si legge sul comunicato ufficiale.

"Jonas è un giocatore fisicamente molto prestante, veloce e solido nei duelli. Porta esattamente le qualità di cui avevamo bisogno per la nostra difesa", ha dichiarato il direttore sportivo del VfL, Pirmin Schwegler. "Negli ultimi tre anni e mezzo al Basilea ha dimostrato il suo valore sia in campionato che a livello internazionale. Abbiamo grande fiducia in lui e siamo convinti che alzerà immediatamente il livello della nostra squadra".

Cresciuto calcisticamente in Ghana, il difensore (188 cm, piede destro) è approdato in Europa nella stagione 2022/2023. Con la maglia del Basilea si è imposto come titolare inamovibile, collezionando 73 presenze totali e vincendo il Double (campionato e coppa) nell'ultima stagione. Adjetey vanta inoltre 6 apparizioni in Europa League e 7 presenze con la sua Nazionale.

Il nuovo acquisto ha espresso così la sua soddisfazione: "Significa molto per me approdare in Bundesliga e compiere questo passo con il Wolfsburg. Non vedo l'ora di iniziare e darò il massimo ogni giorno per aiutare la squadra a ottenere i risultati che ci servono".