Champions più vicina. Tuttosport in prima pagina sui bianconeri: "Ora la Juve azzanna"

"Ora la Juve azzanna". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla vittoria ottenuta dalla Juventus nel posticipo della 33esima giornata. I bianconeri infatti hanno messo ko il Bologna grazie alle reti di David e Thuram, ottenendo il terzo successo di fila in Serie A e blindando il quarto posto. La Juve infatti si è portata a quota 63, aumentando il margine rispetto a Como e Roma, ora a -5. L'obiettivo Champions è sempre più vicino per i bianconeri, che nel weekend affronteranno il Milan a San Siro in uno scontro diretto delicatissimo per la stagione di entrambe le squadre.

TORINO - In primo piano anche il Torino, bloccato sullo 0-0 dalla Cremonese nel lunch match giocato alle 12.30. I granata hanno raccolto un punto in chiave salvezza ma non sono riusciti ad affondare il colpo allo Zini. E intanto i tifosi si sono scaldati dopo la foto della leggenda Paolo Pulici, ritratto con una fascia da capitano con la scritta "Cairo vattene". Un messaggio chiaro che riassume il malcontento del Toro.

MILAN - Spazio anche per il Milan, che si è rialzato dopo due sconfitte di fila ritrovando il secondo posto in classifica. Il Diavolo è riuscito a imporsi di misura in casa del Verona, sempre più vicino alla retrocessione, passando con un gol di Rabiot. Milan che aggancia il Napoli a quota 66 e che aumenta il distacco dalle inseguitrici Como e Roma, adesso a -8 rispetto alla zona Champions, un obiettivo sempre più vicino per i rossoneri.