Scatto Champions. Il Corriere dello Sport in apertura sulla Juventus: "Lucio si stacca"

"Lucio si stacca". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulla vittoria conquistata dalla Juventus nel posticipo della 33esima giornata. I bianconeri infatti hanno conquistato la terza vittoria di fila, beffando il Bologna all'Allianz Stadium: decisive le reti di David e Thuram, che hanno lanciato la Juve a quota 63 e a +5 su Como e Roma. Uno scatto decisivo per l'ingresso in Champions League, che a cinque giornate dal termine la Juve vorrà assolutamente difendere.

MILAN - In primo piano anche il Milan, tornato al successo dopo due ko subiti contro Napoli e Udinese. Il Diavolo ha sbancato il Bentegodi, passando di misura contro un Verona sempre più vicino alla retrocessione. Decisiva la marcatura di Rabiot, che rilancia i rossoneri al secondo posto con 66 punti, gli stessi del Napoli. Il margine rispetto al quinto posto è aumentato per i rossoneri, che vedono la qualificazione in Champions grazie al +8 su Como e Roma.

INTER - Spazio dedicato anche all'Inter, che punta a un doblete per chiudere alla grande la stagione. I nerazzurri sono sempre più vicini alla conquista dello Scudetto ma sono pronti a un nuovo impegno in Coppa Italia, dove domani sera sfideranno il Como nella semifinale di ritorno. Gara delicatissima per entrambe le squadre, che ripartiranno dallo 0-0 dell'andata: chi passerà, in finale si giocherà il trofeo contro Atalanta o Lazio.