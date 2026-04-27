Real, buone notizie per Mbappe: infortunio meno grave del previsto, in campo col Barça?

Il Real Madrid ha diramato un comunicato per chiarire l'entità dell'infortunio rimediato da Kylian Mbappé nella sfida contro il Betis. Il club ha comunicato che l’attaccante francese ha riportato "una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra", specificando che resta "in attesa di evoluzione".

La diagnosi, pur confermando lo stop, porta con sé un certo sollievo nell’ambiente madridista. Nelle ore successive alla partita si temeva infatti un problema più grave per il capocannoniere della squadra, ma gli esami hanno escluso complicazioni maggiori. Mbappé sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato contro l’Espanyol, ma lo staff medico e tecnico puntano a recuperarlo per l'ultima sfida importante della stagione: il Clásico contro il Barcellona, in programma il 10 maggio al Camp Nou. Una sfida che potrebbe risultare decisiva anche per le sorti del titolo, con i blaugrana ormai a un passo dalla conquista matematica della Liga.

Il margine di recupero, circa due settimane, lascia spazio a un cauto ottimismo. Tutto dipenderà dalla risposta del giocatore alle terapie nei prossimi giorni.