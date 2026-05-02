Spunta Nico Williams. Doppietta in 4 minuti, l'Athletic resta in scia Europa: 4-2 all'Alaves
L'Athletic stende 4-2 l'Alaves grazie ad una doppietta decisiva nel finale da parte di Nico Williams, restando così in piena corsa per un posto in Europa. Con questi tre punti infatti la squadra di Ernesto Valverde si porta a 44 punti, alla pari di Getafe e Celta Vigo. Vediamo di seguito i risultati delle gare disputate fino a qui nella Liga spagnola con la classifica aggiornata.
Il risultato
Alaves-Athletic Club 2-4
8' Blanco (AL), 46' Navarro (AT), 68' Tenaglia (AL), 74' Sancet (AT), 83' e 87' Nico Williams (AT)
Il programma completo
Girona - Maiorca 0-1
Villarreal - Levante 5-1
Valencia - Atlético Madrid 0-2
Alavés - Athletic Bilbao
Osasuna - Barcellona
Celta Vigo - Elche
Getafe - Rayo Vallecano
Betis - Oviedo
Espanyol - Real Madrid
Siviglia - Real Sociedad
La classifica de LaLiga
Barcellona 85 punti (33 partite giocate)
Real Madrid 74 (33)
Villarreal 68 (34)
Atl. Madrid 63 (34)
Betis 50 (33)
Getafe 44 (33)
Ath. Bilbao 44 (34)
Celta Vigo 44 (33)
Real Sociedad 43 (33)
Osasuna 42 (33)
Valencia 42 (34)
Vallecano 39 (33)
Espanyol 39 (33)
Elche 38 (33)
Maiorca 38 (34)
Girona 38 (34)
Alaves 36 (34)
Siviglia 34 (33)
Levante 33 (34)
Oviedo 28 (33)