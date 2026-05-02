Tripletta di Schick: colpo Champions del Leverkusen, 4-1 al Lipsia. La classifica
Vittoria importante da parte del Bayer Leverkusen per la corsa ad un posto in Champions League: 4-1 al Lipsia. Tripletta dell'ex Sampdoria e Roma Patrick Schick. Con questo risultato il Leverkusen aggancia sia lo Stoccarda che l'Hoffenheim al quarto posto. Il Lipsia resta invece terzo in Bundesliga. Vediamo di seguito le partite disputate fino a qui nel campionato tedesco con la classifica aggiornata.
Leverkusen - Lipsia 4-1
25', 76' e 90' Schick (BL), 45' Tella (BL), 80' Baumgartner (L)
Il programma completo
Bayern - Heidenheim 3-3
Werder Brema - Augsburg 1-3
Francoforte - Amburgo 1-2
Hoffenheim - Stoccarda 3-3
Union Berlino - Colonia 2-2
Leverkusen - Lipsia 4-1
St. Pauli - Magonza
Monchengladbach - Dortmund
Friburgo - Wolfsburg
Dortmund - Francoforte
Questa la classifica di Bundesliga
Bayern 83 punti (32 partite giocate)
Dortmund 67 (31)
RB Lipsia 62 (31)
Leverkusen 58 (32)
Stoccarda 58 (32)
Hoffenheim 58 (32)
Francoforte 43 (32)
Friburgo 43 (31)
Augusta 40 (32)
Mainz 34 (31)
Augsburg 34 (32)
Union Berlino 33 (32)
Colonia 32 (32)
Monchengladbach 32 (31)
Brema 32 (32)
St. Pauli 26 (31)
Wolfsburg 25 (31)
Heidenheim 23 (32)