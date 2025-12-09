Barcellona, prima convocazione stagionale per Ter Stegen. Fine del calvario?

Marc ter Stegen torna fra i convocati di Hansi Flick. Il portiere tedesco è uno dei 22 a disposizione per la sfida Barcellona-Eintracht, che sancisce anche il ritorno del Camp Nou in Champions League. Si tratta della prima convocazione stagionale per Ter Stegen, che già perse gran parte della stagione passata. L'ultima presenza dell'estremo difensore è datata 18 maggio, partita contro il Villarreal vinta per 2-3. Nel complesso nel 2024/25, Ter Stegen ha giocato solamente 9 partite, 8 de LaLiga e una in Champions League. Era finito nuovamente ai box in estate dove è stato costretto a luglio a operarsi per superare i problemi alla schiena.

PORTIERI: Ter Stegen, Joan García, Szczesny

DIFENSORI: Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martin, Kounde, Eric Garcia, Jofre

CENTROCAMPISTI: Pedri, Fermín, Casado, De Jong, Bernal, Dro Fernandez

ATTACCANTI: Bardghji, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford