Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Kanté rinuncia ai milioni arabi per il Fenerbahce, ma è braccio di ferro con l'Al Ittihad

Kanté rinuncia ai milioni arabi per il Fenerbahce, ma è braccio di ferro con l'Al Ittihad TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:56Calcio estero
Yvonne Alessandro

Dopo Guendouzi, Domenico Tedesco vorrebbe aggiungere un altro tassello di spessore al centrocampo del suo Fenerbahce entro il termine del mercato invernale. Un colpo grosso, dal calibro di N’Golo Kanté, centrocampista francese e campione del Mondo 2018, con il quale aveva già trovato un accordo per il trasferimento nel mese di gennaio. Peccato che l'Al Ittihad si sia messo di mezzo e abbia alzato un muro, esigendo una richiesta congrua al valore del giocatore di 34 anni con contratto però valido solamente per i prossimi 6 mesi.

Secondo quanto riportato da Takvim, portale turco, il club gialloblù avrebbe accelerato per chiudere l'affare: ha intensificato i contatti con il procuratore di Kante e punta a definire il trasferimento nel breve periodo. Peccato che l’Al-Ittihad abbia richiesto 10 milioni di euro in cambio della cessione dell'ex Chelsea, mentre il club turco è fermo a 5 milioni.

La distanza c'è, ma Kanté nelle scorse settimane ha rifiutato un rinnovo da 30 milioni di euro dall’Al-Ittihad. Dunque, la volontà del giocatore non potrebbe essere più chiara di quanto già espresso a gesti. Infatti la stella francese vorrebbe fare ritorno in Europa in vista dei Mondiali estivi negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. C'è di più: stando alle ultime informazioni, Kanté sarebbe disposto a rinunciare ai sei mesi rimanenti d'ingaggio pur di trasferirsi al Fenerbahce. Sono attese novità, nel frattempo nel match in corso in questi minuti contro l'Al Okhdood il centrocampista francese figura tranquillamente in campo da titolare ed è andato anche a segno nel momentaneo 2-0.

Articoli correlati
Tedesco lo vuole con Guendouzi, Kanté dice sì al Fenerbahce. Con ingaggio decurtato... Tedesco lo vuole con Guendouzi, Kanté dice sì al Fenerbahce. Con ingaggio decurtato
Kanté pensa al ritorno in Europa: Fenerbahçe interessato, con il Mondiale nel mirino... Kanté pensa al ritorno in Europa: Fenerbahçe interessato, con il Mondiale nel mirino
Il Paris FC non molla Kante. Arnault: "Vicino in estate ma l'Al Ittihad non ha voluto... Il Paris FC non molla Kante. Arnault: "Vicino in estate ma l'Al Ittihad non ha voluto cederlo"
Altre notizie Calcio estero
Kanté rinuncia ai milioni arabi per il Fenerbahce, ma è braccio di ferro con l'Al... Kanté rinuncia ai milioni arabi per il Fenerbahce, ma è braccio di ferro con l'Al Ittihad
Barcellona, Dro scippato dal PSG. Laporta: "Situazione spiacevole, pattuito altro... Barcellona, Dro scippato dal PSG. Laporta: "Situazione spiacevole, pattuito altro con l'agente"
"Aspettiamo una risposta": Bayern, messaggio a Upamecano. Offerta di rinnovo sul... "Aspettiamo una risposta": Bayern, messaggio a Upamecano. Offerta di rinnovo sul tavolo
Al Wolverhampton non va, Fer Lopez torna al Celta Vigo in prestito per 6 mesi UfficialeAl Wolverhampton non va, Fer Lopez torna al Celta Vigo in prestito per 6 mesi
Niente Juventus, Guido Rodriguez torna in Spagna: ha firmato con il Valencia UfficialeNiente Juventus, Guido Rodriguez torna in Spagna: ha firmato con il Valencia
Oscar Bobb al Fulham, ci siamo quasi: contatti fitti con il City per chiudere a gennaio... Oscar Bobb al Fulham, ci siamo quasi: contatti fitti con il City per chiudere a gennaio
Nwaneri-mania a Marsiglia, Longoria guastafeste: "Irrealistica l'opzione di riscatto... Nwaneri-mania a Marsiglia, Longoria guastafeste: "Irrealistica l'opzione di riscatto dall'Arsenal"
Il Bayern va di fretta, vuole blindare Kane: resta un dettaglio da definire per il... Il Bayern va di fretta, vuole blindare Kane: resta un dettaglio da definire per il rinnovo
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Tacchinardi: "Maignan da rosso. Bremer-Hojlund? Se è rigore quello ce ne sono 500 a gara"
3 Verona-Udinese, le probabili formazioni: senza Giovane, c'è Sarr in attacco con Orban
4 Serie A, 22^ giornata LIVE: c'è Sarr con Orban, Atta-Davis nell'Udinese
5 Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Daniel Maldini è a Roma: le foto e i video del suo arrivo all'aeroporto
Immagine top news n.1 Caso Romagnoli, Lotito: "Ha un contratto ed è un punto di riferimento. La Lazio non è in svendita"
Immagine top news n.2 Daniel Maldini alla Lazio, fumata bianca: l'attaccante a Roma nelle prossime ore, i dettagli
Immagine top news n.3 Maldini alla Lazio, i movimenti delle big: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci l'ultima settimana di mercato
Immagine top news n.4 Riecco la difesa al centro del villaggio: i numeri della Juve da quando c'è Spalletti
Immagine top news n.5 Niente En Nesyri, ma Spalletti (con un siparietto) è più chiaro che mai: serve un Hojlund
Immagine top news n.6 Ormai è utopia Scudetto, Conte mai così male dopo 22 turni di Serie A: il confronto
Immagine top news n.7 Spalletti conferma l'idea di Comolli: David andava aspettato. Ma serve un altro 9
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.2 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.3 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.4 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, può essere questa la fuga Scudetto? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, ko e addio Scudetto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Marchi: "Una Juventus così solida e consapevole fa paura"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gasperini: "Mi avevano detto che a Roma non si può fare calcio. Non sono d'accordo"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Catherine e Joseph Commisso: "Continueremo il percorso con Ferrari e Stephan"
Immagine news Serie A n.3 L'ultima movimentata settimana di mercato del Verona: dalla porta all'attacco, cosa aspettarsi
Immagine news Serie A n.4 Inter, è iniziata la fuga scudetto. Napoli, in ballo c'è una stagione
Immagine news Serie A n.5 Torino, si ferma Ismajli: distrazione ai flessori della coscia, out almeno un mese
Immagine news Serie A n.6 Il Genoa resiste per Ekhator e cerca un rinforzo in ogni reparto: il punto a -7 dal gong
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, blindato il giovane Campaniello: l'attaccante ha rinnovato fino al 2028
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, anche Viti va subito ko. Attesa per gli esami medici: può saltare lo Spezia
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, è addio con lo sloveno Stulac: risolto consensualmente il contratto
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, ecco l'erede di Magnani in difesa: dal Bari arriva Vicari in prestito
Immagine news Serie B n.5 Bari, ecco l'attaccante Cuni: arriva in prestito con diritto dal Rubin Kazan
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 21ª giornata: esordio ok per Longo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, colpo a centrocampo: dal Napoli arriva in prestito Coli Saco
Immagine news Serie C n.2 Cavese, il giovane Iuliano scende di categoria e va in prestito al Savoia
Immagine news Serie C n.3 Cavese, preso Ubani in prestito dal Lecce: nella prima parte di stagione ha giocato a Salerno
Immagine news Serie C n.4 Ternana, torna Marco Pagliari: il terzino arriva a titolo definitivo dal Lumezzane
Immagine news Serie C n.5 Monopoli, c'è il rinnovo di Valenti: il terzino ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Consiglio Federale, modifica per i club di C: potranno indicare stadio alternativo anche in Provincia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A femminile, la Juventus travolge il Parma 3-0 e vola al terzo posto in classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Emma Severini ricorda Commisso: "Uomo dai valori unici, ha fatto tanto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Mondiale 2027, svelato il logo e lo slogan dell'edizione ospitata dal Brasile
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, dopo un anno finisce l'avventura di Kuhl. Ha firmato fino al '29 con l'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, si conclude oggi il girone di andata: in campo Juventus e Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma F., Giugliano salta il ritorno contro la Lazio: squalificata per espressione blasfema
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?