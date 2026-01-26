Kanté rinuncia ai milioni arabi per il Fenerbahce, ma è braccio di ferro con l'Al Ittihad

Dopo Guendouzi, Domenico Tedesco vorrebbe aggiungere un altro tassello di spessore al centrocampo del suo Fenerbahce entro il termine del mercato invernale. Un colpo grosso, dal calibro di N’Golo Kanté, centrocampista francese e campione del Mondo 2018, con il quale aveva già trovato un accordo per il trasferimento nel mese di gennaio. Peccato che l'Al Ittihad si sia messo di mezzo e abbia alzato un muro, esigendo una richiesta congrua al valore del giocatore di 34 anni con contratto però valido solamente per i prossimi 6 mesi.

Secondo quanto riportato da Takvim, portale turco, il club gialloblù avrebbe accelerato per chiudere l'affare: ha intensificato i contatti con il procuratore di Kante e punta a definire il trasferimento nel breve periodo. Peccato che l’Al-Ittihad abbia richiesto 10 milioni di euro in cambio della cessione dell'ex Chelsea, mentre il club turco è fermo a 5 milioni.

La distanza c'è, ma Kanté nelle scorse settimane ha rifiutato un rinnovo da 30 milioni di euro dall’Al-Ittihad. Dunque, la volontà del giocatore non potrebbe essere più chiara di quanto già espresso a gesti. Infatti la stella francese vorrebbe fare ritorno in Europa in vista dei Mondiali estivi negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. C'è di più: stando alle ultime informazioni, Kanté sarebbe disposto a rinunciare ai sei mesi rimanenti d'ingaggio pur di trasferirsi al Fenerbahce. Sono attese novità, nel frattempo nel match in corso in questi minuti contro l'Al Okhdood il centrocampista francese figura tranquillamente in campo da titolare ed è andato anche a segno nel momentaneo 2-0.