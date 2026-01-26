Kanté, gol e assist con l'Al Ittihad ma futuro criptico. Ronaldo a secco, l'Al Nassr passa

Anche la 18ª giornata di Saudi Pro League è terminata, con i verdetti lato Al Ittihad e Al Nassr. Le Tigri si lasciano trainare da un N’Golo Kanté formato super, autore di un gol e un assist che hanno permesso di agguantare il successo sull'Al Okhdood per 2-1.

Partito titolare dal primo minuto e mai uscito dal campo, il centrocampista francese è sotto contratto per gli ultimi sei mesi con il club saudita ma vorrebbe fare ritorno in Europa e firmare con il Fenerbahce. Purtroppo il futuro resta ancora da chiarire, alla luce del 'no' formulato dall'Al Ittihad ai turchi per l'offerta da 5 milioni, che andrebbe alzata a 10 per ricevere il via libera e partire.

Intanto l'Al Nassr vince senza Cristiano Ronaldo sul tabellino dei marcatori: basta l'autorete di Al Dossari ad allontanare fantasmi con l'Al Taawon, per intascarsi tre punti pesantissimi. E restare in scia di Simone Inzaghi e del suo Al Hilal capolista a quota 45.

La classifica

1. Al Hilal 45 punti

2. Al Nassr 40

3. Al Ahli 40

4. Al Qadsiah 39

5. Al Taawon 35

6. Al Ittihad 30

7. Al Ettifaq 29

8. Al Khaleej 25

9. NEOM 21

10. Al Fateh 21

11. Al Hazem 20

12. Al Fayha 17

13. Al Kholood 15

14. Al Shabab 13

15. Damac 11

16. Al Riyadh 11

17. Al Okhdood 9

18. Al Najma 4