Barcellona, Gavi: "Apprezzo Mourinho e la sua schiettezza. Flick? Lui è molto tedesco"

Il centrocampista del Barcellona Gavi ha ammesso di apprezzare la personalità schietta di José Mourinho, assicurando che le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid non lo condizionano affatto alla vigilia del Clásico di questa domenica. Intervistato da ESPN, alla domanda se le uscite dell'allenatore portoghese potessero infastidirlo, il nazionale spagnolo ha risposto con chiarezza: "No, in tutta onestà mi piace quando parla. Apprezzo molto questo tipo di allenatori".

"Flick è molto tedesco", parole di Gavi

Oltre a commentare il clima infuocato in vista della sfida contro i blancos, il centrocampista blaugrana ha offerto uno spaccato sui metodi di gestione di Hansi Flick alla guida del Barcellona, descrivendo il tecnico tedesco come una persona che dà un valore fondamentale alla preparazione e al rispetto della routine. "È molto tedesco da questo punto di vista e non ama affatto quando le cose vanno fuori dai piani prestabiliti", ha rivelato Gavi, ricordando ad esempio il malumore dell'allenatore quando la squadra è stata costretta a prolungare il soggiorno a Siviglia a causa del maltempo.

Gavi ha infine sottolineato quanto Flick sia attentissimo alla condizione fisica e al recupero dei suoi giocatori, specialmente in un momento caratterizzato da un calendario fittissimo di impegni. L'allenatore catalano manifesta infatti grande preoccupazione ogni volta che la rosa non ha a disposizione il tempo necessario per riposare adeguatamente tra una partita e l'altra.