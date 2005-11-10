Manchester United, Carrick punisce Bruno Fernandes: out dai titolari con il Bournemouth

Nella tragica situazione che sta attraversando il Manchester United, tra turbolenze interne, la posizione in bilico di Michael Carrick e una sfilza di infortuni, spicca una decisione forte. Infatti, secondo quanto rivelato da The Athletic, il capitano Bruno Fernandes è stato escluso dall'undici titolare per la partita contro il Bournemouth ad Old Trafford oggi.

Dichiarazioni taglienti

A seguito della sconfitta per 4-1 del Manchester United contro il Como a metà settimana, il trequartista portoghese aveva dichiarato a TNT Sports: "È una decisione dello staff quella di non pressare uomo a uomo e a volte lasciare spazio dietro per cercare di recuperare palla, ma a volte quando concedi spazio a queste squadre prendono fiducia". Alla domanda diretta se Carrick avesse sbagliato la tattica, Fernandes ha risposto: "Spetta all'allenatore e allo staff valutarlo, non a me. A volte bisogna essere più coraggiosi sotto pressione, correre il rischio di pressare alti e renderli indisposti".

Reazione chiara

Bruno Fernandes è partito titolare in tutte e 7 le partite di Premier League del Manchester United in questa stagione e in tutti e tre gli incontri di Champions League. Eppure, il suo sfogo dopo la brutta sconfitta dello United contro il Como in Champions League, in cui si è lasciato troppo andare con delle critiche alle scelte di Michael Carrick, porterebbe guarda caso a questa bocciatura in panchina. Combinazione, proprio a pochi giorni di distanza dall'uscita pubblica di Lisandro Martinez che aveva criticato la società in un'intervista post-sconfitta contro l'Atletico Madrid in Champions League. La differenza è che il difensore argentino poi ha presentato scuse formali al club e pagato una multa, scendendo poi in campo dal primo minuto in Premier League contro il Leeds.