Barcellona, il candidato presidente Font: "Uno dei primi con cui parlerò è Dani Olmo"

Víctor Font si dice estremamente fiducioso in vista delle elezioni presidenziali del Barcellona del prossimo 15 marzo, esaltando il valore dell'attuale rosa e la gestione di Hansi Flick. Il candidato ha sottolineato come l'organico attuale sia eccellente grazie a un mix perfetto tra talenti della Masia e innesti esterni ormai pienamente integrati: "La rosa attuale è ottima, lo stiamo vedendo proprio ora. Flick è riuscito a valorizzare questa combinazione tra i giovani cresciuti in casa e i giocatori arrivati da fuori che stanno rendendo ad altissimo livello. Non c'è un bisogno urgente di rinforzi, ma siamo il Barça e dobbiamo sempre lavorare per assicurarci che, qualora il direttore sportivo e l'allenatore vogliano intervenire in determinati ruoli, questi vengano rinforzati".

Curiosa l'intenzione di Fonte: "Uno dei primi con cui parlerò è Dani Olmo"

Riguardo al sostegno manifestato da figure chiave come Flick e Lewandowski verso l'attuale presidente Laporta, Font si è mostrato sereno, delineando i suoi piani immediati in caso di vittoria: "Non mi dà fastidio, sono liberi di farlo. Laporta è il presidente che li ha portati qui e conoscono lui, non me. Impareranno a conoscermi dal 16 marzo in poi e, una volta stabilito il rapporto che deve esserci tra un presidente e i suoi giocatori, sarà eccellente. Una delle prime persone con cui parlerò sarà Dani Olmo: è un calciatore magnifico, uno dei migliori trequartisti al mondo. Giocatori come lui, che sono cresciuti qui e hanno il club nel sangue, portano sempre quel qualcosa in più".

Il progetto sportivo di Font punta a una valorizzazione totale delle risorse interne e a una difesa dell'identità storica del club per evitare di disperdere l'eredità vincente del passato. L'obiettivo è supportare maggiormente i professionisti che già lavorano per il Barcellona nei settori dello sviluppo giovanile e dei servizi medici.