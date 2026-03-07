FA Cup, il Manchester City si guadagna i quarti: Marmoush fa 'l'Haaland', 3-1 al Newcastle

Quarta big su quattro ai quarti di FA Cup: neanche il Manchester City sbaglia e a Newcastle fa sua la qualificazione in quella che è stata la gara più equilibrata del quinto turno. Grande protagonista della sfida è Marmoush, che sostituisce al meglio Haaland con la doppietta che sbilancia la sfida nella ripresa, dopo il gol iniziale di Barnes e il pareggio City di Savinho. Guardiola raggiunge Chelsea, Liverpool e Arsenal.

FA Cup, ottavi di finale

Venerdì 6 marzo

Wolves - Liverpool 1-3

Sabato 7 marzo

Mansfield - Arsenal 1-2

Wrexham - Chelsea 2-4 dts

Newcastle - Manchester City 1-3

Domenica 8 marzo

Fulham - Southampton

Port Vale - Sunderland

Leeds - Norwich

Lunedì 9 marzo

West Ham - Brentford

*qualificate al turno successivo