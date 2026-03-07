FA Cup, il Manchester City si guadagna i quarti: Marmoush fa 'l'Haaland', 3-1 al Newcastle
TUTTO mercato WEB
Quarta big su quattro ai quarti di FA Cup: neanche il Manchester City sbaglia e a Newcastle fa sua la qualificazione in quella che è stata la gara più equilibrata del quinto turno. Grande protagonista della sfida è Marmoush, che sostituisce al meglio Haaland con la doppietta che sbilancia la sfida nella ripresa, dopo il gol iniziale di Barnes e il pareggio City di Savinho. Guardiola raggiunge Chelsea, Liverpool e Arsenal.
FA Cup, ottavi di finale
Venerdì 6 marzo
Wolves - Liverpool 1-3
Sabato 7 marzo
Mansfield - Arsenal 1-2
Wrexham - Chelsea 2-4 dts
Newcastle - Manchester City 1-3
Domenica 8 marzo
Fulham - Southampton
Port Vale - Sunderland
Leeds - Norwich
Lunedì 9 marzo
West Ham - Brentford
*qualificate al turno successivo
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Juventus, Spalletti: "Perin titolare per qualche partita, non volevo mettere in tensione lui e Di Gregorio"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"