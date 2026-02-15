Tottenham, prima della scelta di Tudor contatti proficui con Abel Ferreira: ma è arrivato un no

Il Tottenham ha rotto gli indugi per il dopo Thomas Frank, esonerato recentemente a causa dei deludenti risultati in Premier League. La scelta del club londinese è ricaduta su Igor Tudor, che assumerà la guida tecnica della squadra con un incarico ad interim fino al termine della stagione attuale, con l'obiettivo di stabilizzare l'ambiente e risalire la china in classifica.

La ricerca di un nuovo allenatore era tuttavia iniziata già da diverse settimane. Secondo quanto riportato da ESPN Brasile, circa quindici giorni fa gli Spurs avrebbero effettuato un sondaggio per Abel Ferreira, l'attuale tecnico del Palmeiras. Nonostante il forte interesse del club inglese per quello che è l'allenatore più vincente nella storia del "Verdão" (con 10 titoli dal 2020), il portoghese ha declinato l'offerta, preferendo rispettare il recente rinnovo contrattuale che lo lega ai brasiliani fino al 2027.

Oltre al profilo di Ferreira, la dirigenza del Tottenham ha valutato una rosa di candidati di alto profilo per la panchina di White Hart Lane. Tra i nomi presi in considerazione figuravano Robbie Keane, attualmente impegnato in Ungheria con il Ferencváros, Roberto De Zerbi, reduce dall'esperienza al Marsiglia, e Marco Rose, ex tecnico del RB Leipzig. Profili diversi che testimoniano la volontà del club di esplorare varie filosofie internazionali prima di affidare la squadra a Tudor.