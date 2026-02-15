Lens, Sage manda messaggi a Deschamps: "Risser, Udol e Thauvin sono da Francia"

Il Lens ha consolidato il proprio straordinario momento di forma con una schiacciante vittoria per 5-0 sul campo del Paris FC, lanciando un segnale inequivocabile nella corsa al titolo. Oltre alla prova di forza collettiva, la sfida ha messo in luce diverse individualità di spicco: da un Florian Thauvin ispiratissimo a Matthieu Udol, fino alla solidità del portiere Robin Risser. Una prestazione totale che ha entusiasmato l'allenatore Pierre Sage, fiero della crescita costante dei suoi uomini in una stagione in cui i "Sang et Or" sembrano inarrestabili.

In conferenza stampa, il tecnico dei lensois ha voluto alzare l'asticella, aprendo ufficialmente le porte della Nazionale per i suoi leader. "Risser, Udol, Thauvin… auguro loro di essere chiamati dalla Francia, specialmente nell'anno del Mondiale", ha dichiarato Sage, lanciando un messaggio chiaro e diretto al commissario tecnico Didier Deschamps.

Queste parole non riflettono solo la grande fiducia dell'allenatore nei propri mezzi, ma fotografano perfettamente lo stato di grazia attuale del club. Se questa dinamica dovesse confermarsi, diversi protagonisti del Lens potrebbero diventare seri candidati per una maglia nei "Bleus", portando il successo del club anche sul palcoscenico internazionale più prestigioso.