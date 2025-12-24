Brighton, Baleba: "Voglio diventare il migliore del mondo, De Bruyne modello"

Il Brighton fra i tanti talenti che ha pescato in giro per il mondo in questi anni ha investito fortemente, nel 2023, su Carlos Baleba. La squadra di provenienza è il Lille, che lo ha lasciato partire per 27 milioni di euro. Oggi, a 21 anni, sta faticando in questo inizio di stagione in Premier League, ma l'ambizione del ragazzo è evidentemente molto alta.

Dal ritiro con il Camerun in Coppa d'Africa infatti ha confidato, parlando a Sky Sports Uk, di puntare a voler diventare il miglior centrocampista del mondo. I suoi modelli? "Kevin De Bruyne, Paul Pogba, Thiago Alcantara e Sergio Busquets. Guardo molti video su di loro. Guardo il loro posizionamento e la loro scansione del campo. Ma cerco di essere come Carlos Baleba", ha precisato.

"È una mia ambizione essere il miglior centrocampista del mondo" - ha poi aggiunto - ". Voglio solo lavorare sodo, accettare qualche consiglio, prendere qualcosa dai centrocampisti che osservo. Non solo in Premier League, perché ho imparato molto da qui, come da Rodri e altri, ma cerco di imparare anche da giocatori al di fuori della Premier League. Come Ligue 1, Vitinha o Joao Neves. Nella Liga, Xavi, Iniesta, Busquets. Cerco di imparare ogni giorno. Li sto guardando spesso su YouTube".