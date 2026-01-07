Barcellona show nel primo tempo con l'Athletic: 4-0 blaugrana all'intervallo
Primo tempo sul velluto per il Barcellona, nella prima semifinale di Supercoppa di Spagna contro l'Athletic Club. Per i blaugrana è tutto fin troppo facile, con le due squadre che tornano negli spogliatoi con un netto 4-0 per gli uomini di Hansi Flick.
Al 22' apre le danze Ferran Torres, 8 minuti dopo è Fermin a segnare il gol del 2-0. Nei successivi 8 minuti arrivano gli altri due gol del Barcellona: il 3-0 lo segna Bardghji, il poker è invece tutto di Raphinha. Una sfida già ampiamente indirizzata dopo il primo tempo dunque, con la vincente che sfiderà chi avrà la meglio nel derby di Madrid fra Real e Atletico in programma domani sera.
