Barcellona sul 16enne Tavares, il tecnico del Norwich: "Vogliamo trattenerlo"

Il Barcellona è sempre alla ricerca di nuovi giovani talenti che potrebbero essere interessanti per il futuro del club e in questo scenario, come rivelato da Mundo Deportivo, la squadra blaugrana si sarebbe portata avanti per assicurarsi il promettente inglese Ajay Tavares. Ala del Norwich City, Tavares compirà 16 anni il prossimo 28 dicembre. Ha la doppia nazionalità inglese-portoghese ed è per questo che potrebbe firmare per il Barça già a gennaio senza problemi.

I rumor sull'interesse del Barça per Ajay Tavares hanno però provocato la reazione del suo club e l'allenatore Philippe Clement ha risposto sulla possibile partenza di uno dei suoi gioielli.

Queste le sue parole: "Molti giovani giocatori ora si allenano regolarmente con la prima squadra. Ajay è molto interessante ed è in quella lista, era anche nella preseason con la prima squadra e ha fatto molto bene. È molto giovane. È ancora molto giovane, ma vogliamo mantenere i nostri migliori talenti. È una delle cose importanti per il futuro e quello di cui abbiamo parlato con i proprietari: vogliono che anche i giocatori della nostra accademia crescano e raggiungano la prima squadra. Quindi, ovviamente, vogliamo trattenere Ajay". Il giocatore pur godendo della stima del tecnico non ha ancora avuto una chance in prima squadra, considerando chiaramente l'età fin troppo giovane.