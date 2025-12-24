Flamengo, ultimatum a Filipe Luís. Bap: "Non passeremo il Natale senza un allenatore"

Il futuro della panchina del Flamengo resta sospeso a un filo. Di recente, si legge su O Globo, il presidente Luiz Eduardo Baptista, meglio noto come Bap, è tornato a parlare del rinnovo di Filipe Luís. Le parole del numero uno rubro-negro, rilasciate a margine di un incontro con i soci nella sede della Gávea, hanno lasciato trasparire un mix di ottimismo e tensione diplomatica. Il tempo stringe: il termine ultimo per raggiungere un accordo è stato fissato proprio per la vigilia di Natale: "Non passeremo il Natale senza un allenatore. Se dipendesse solo da me, il tecnico sarebbe Filipe Luís, ma non dipende solo da me", ha dichiarato il presidente con una frase che suona come un chiaro avvertimento.

Sul tavolo c'è una proposta di rinnovo fino al 2027, destinata a sostituire il contratto attuale in scadenza il prossimo 31 dicembre. Tuttavia, la fumata bianca non è ancora arrivata. Le "differenze" a cui si riferisce Bap sembrano riguardare non solo l'aspetto economico, ma anche le clausole legate al futuro del tecnico.

Dietro la posizione ferma dell'allenatore c'è l'ombra di Jorge Mendes. Il potente agente portoghese, che cura gli interessi finanziari di Filipe Luís, starebbe spingendo per condizioni che tengano aperta una porta verso l'Europa. La sensazione è che il club chieda un passo indietro al tecnico sul piano delle richieste economiche, mentre l'entourage punta a capitalizzare al massimo l'ottima stagione appena conclusa.