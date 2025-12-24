Boca Juniors, Blondel: "Fuori per il mio rapporto con Morena Beltran? Idiozie, fa ridere"

Lucas Blondel ha deciso di parlare. Il difensore del Boca Juniors, finito ai margini del progetto tecnico Xeneize, ha affrontato a viso aperto le indiscrezioni che lo circondano, smentendo le voci maliziose e facendo chiarezza sul suo legame con la nota giornalista sportiva Morena Beltrán. In un mix di amarezza e sollievo, Blondel ha ammesso di aver condiviso lo sfogo con i compagni più fidati: "Ho parlato con due o tre dei miei amici più stretti in squadra, ma non credo che i ragazzi mi vedano in modo diverso: sanno chi sono", ha spiegato il terzino. "Molti di loro conoscono Morena e sanno che non c’è nulla di vero in certi pettegolezzi".

L’anno che sta per concludersi è stato una vera montagna russa per l'ex Tigre, con molti più bassi che alti. Dopo il lungo recupero dalla rottura dei legamenti, Blondel era tornato in campo nella prima metà dell'anno sotto la guida di Fernando Gago, collezionando i primi preziosi minuti, ma la situazione non è progredita nei mesi successivi.

L'assenza prolungata di Blondel dai campi (non gioca dalla fine del Torneo Apertura) ha alimentato teorie fantasiose: alcuni media hanno persino ipotizzato che il terzino rivelasse segreti dello spogliatoio alla fidanzata. Blondel ha risposto con ironia pungente a queste accuse: "La gente dice che non piaccio all'allenatore o che ci sono giocatori migliori di me, ma siccome lei è un personaggio pubblico, attaccare il nostro rapporto è la scelta più facile. Fa ridere: nessuno dice "quella ragazza lo ha distratto" quando un calciatore ha semplicemente una giornata no. Ma funziona così, fa parte del gioco".