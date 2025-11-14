Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Barkley racconta: "Non bevo più. Lampard mi punì: guardai una partita dal pullman"

Barkley racconta: "Non bevo più. Lampard mi punì: guardai una partita dal pullman"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 21:12Calcio estero
Michele Pavese

Considerato per anni uno dei maggiori talenti del calcio inglese, Ross Barkley non ha avuto la carriera brillante che molti immaginavano. Cresciuto nell’Everton e passato poi per Leeds, Chelsea, Nizza e Luton, oggi il centrocampista 31enne è tornato all’Aston Villa, dove cerca una nuova consacrazione. Il suo ritorno a un club competitivo di Premier League è frutto anche di una scelta radicale legata a un problema molto diffuso fra i calciatori britannici: l’alcol.

"Non bevo dall’estate. Voglio rinunciare all’alcol per tutto il resto della mia carriera. In passato mi ha messo in situazioni che non voglio più rivivere. Ora sono padre, ho più responsabilità. Mi restano forse quattro, cinque, sei o sette anni di calcio e voglio sfruttarli al massimo. Per la maggior parte delle persone l’alcol può provocare problemi, e ora me ne rendo conto. Senza alcol non ci sono complicazioni: la mente è lucida e lo stato d’animo non ne risente. Ci sono molti vantaggi nel non bere", ha raccontato a The Athletic.

Barkley ha ricordato diversi episodi del passato: "Quando si esagera, si fanno cose di cui poi ci si pente. Uscivo e bevevo troppo, e questo finiva per tornare al club. Una volta sono uscito di domenica a Liverpool e tre giorni dopo avevamo una partita. Sono stato filmato e il video è finito sui giornali. Dovevamo giocare in Francia, contro il Lilla, e Frank Lampard era il nostro allenatore. Mi disse solo di imparare la lezione e scegliere il momento giusto. La punizione fu che viaggiai con la squadra, ma rimasi fuori dalla panchina e guardai la partita dal pullman. È stato difficile da accettare. Bisogna sapersi guardare dentro, parlare, imparare dagli errori e capire che nella vita ci saranno sempre sfide da affrontare".

Articoli correlati
Chelsea, l'ex Barkley shock: "L'alcol può creare problemi, non voglio viverli. Ho... Chelsea, l'ex Barkley shock: "L'alcol può creare problemi, non voglio viverli. Ho fatto terapia"
Ross Barkley torna all'Aston Villa a titolo definitivo: "Voglio vincere un trofeo"... Ross Barkley torna all'Aston Villa a titolo definitivo: "Voglio vincere un trofeo"
Barkley all'Aston Villa, ci siamo: raggiunta l'intesa con il Luton per 5 milioni Barkley all'Aston Villa, ci siamo: raggiunta l'intesa con il Luton per 5 milioni
Altre notizie Calcio estero
Celtic, accelerata per la panchina: Wilfried Nancy ottiene il via libera per trattare... Celtic, accelerata per la panchina: Wilfried Nancy ottiene il via libera per trattare
Barkley racconta: "Non bevo più. Lampard mi punì: guardai una partita dal pullman"... Barkley racconta: "Non bevo più. Lampard mi punì: guardai una partita dal pullman"
Bitshiabu poco utilizzato ma per il Lipsia è incedibile: sarà lui l'erede del richiestissimo... Bitshiabu poco utilizzato ma per il Lipsia è incedibile: sarà lui l'erede del richiestissimo Lukeba
Il Manchester United vieta al personale di pubblicare contenuti non autorizzati sui... Il Manchester United vieta al personale di pubblicare contenuti non autorizzati sui social
Qual. Mondiali, le formazioni ufficiali delle 5 sfide di stasera: Sucic titolare... Qual. Mondiali, le formazioni ufficiali delle 5 sfide di stasera: Sucic titolare nella Croazia
Qual. Mondiali, Gruppo G: k.o. pesante per la Finlandia, prima vittoria per Malta... Qual. Mondiali, Gruppo G: k.o. pesante per la Finlandia, prima vittoria per Malta
I fratelli Mac Allister in campo con l'Argentina: l'ultima di una lunga serie di... I fratelli Mac Allister in campo con l'Argentina: l'ultima di una lunga serie di coppie famose
Amichevoli internazionali, Lautaro e Messi trascinano l'Argentina. Le asiatiche fanno... Amichevoli internazionali, Lautaro e Messi trascinano l'Argentina. Le asiatiche fanno 4 su 4
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
Le più lette
1 L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
2 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 Clamoroso dalla Turchia: "Lookman ha detto sì al Galatasaray, l'ha convinto Osimhen"
5 Rui Patricio non vuole più giocare: c'era la possibilità Parma, ma ha declinato
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Clamoroso dalla Turchia: "Lookman ha detto sì al Galatasaray, l'ha convinto Osimhen"
Immagine top news n.1 La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a un tifoso che fischia. Sia uno stimolo"
Immagine top news n.2 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
Immagine top news n.3 L'attenzione va sui cori, ma Gattuso pensi a evitare il terzo disastro Mondiale di fila
Immagine top news n.4 La grande beffa oltre al danno: solo Norvegia e Inghilterra hanno più punti dell'Italia!
Immagine top news n.5 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.6 Il tifoso dello United che non si taglia i capelli: "Seguo il Napoli e ho adorato lo scherzo del Monza"
Immagine top news n.7 Pura fantascienza: a San Siro all'Italia serve vincere 9-0 per ribaltare la differenza reti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.2 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.4 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Nasce UNILASP, Morrone: "Progetto ambizioso. Vogliamo tutelare i lavoratori sportivi"
Immagine news Serie C n.2 Potenza, Di Bari: "Girone tosto, 3-4 squadre sopra di noi, ma ci siamo e puntiamo i play off"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Kenan Yildiz è un caso? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, non solo Zirkzee per l'attacco: nel mirino un gioiellino dell'Ajax, già per gennaio
Immagine news Serie A n.2 Danilo: "Ho pianto quando Alex Sandro è andato via dalla Juve, ero il papà del gruppo"
Immagine news Serie A n.3 El Shaarawy parla da leader: "Altri giocano di più, ma Gasp è uno che ti dà opportunità"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, per Bernabé affare in salita. Il Parma non ha nessuna intenzione di indebolirsi
Immagine news Serie A n.5 Non solo Inter, anche il Chelsea si fa sotto per Gila: la posizione della Lazio per gennaio
Immagine news Serie A n.6 Udinese, Bravo: "Da quando sono tornato dal Mondiale non ho più giocato. Merito di più"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Colpani: "Avevo bisogno di sbloccarmi. Spero sia il primo gol di tanti"
Immagine news Serie B n.2 Samp, ancora problemi per Ferrari: risentimento muscolare. Sarà valutato in questi giorni
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Wisniewski non sarebbe felice della situazione. A gennaio potrebbe partire
Immagine news Serie B n.4 Rimini, arrivato anche il secondo bonifico: ora si può procedere alla cessione a Di Matteo
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Biancolino: "Il soprannome 'pitone'? Ne avevo uno. Che scherzo al magazziniere"
Immagine news Serie B n.6 Il Monza pensa a una 'mossa alla Gytkjaer': occhi in Polonia per rinforzare l'attacco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Nasce UNILASP, Morrone: "Progetto ambizioso. Vogliamo tutelare i lavoratori sportivi"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, Di Matteo risponde a Gnassi: "Se essere campano è un problema, passo la mano"
Immagine news Serie C n.3 Potenza, Di Bari: "Girone tosto, 3-4 squadre sopra di noi, ma ci siamo e puntiamo i play off"
Immagine news Serie C n.4 Pro Vercelli, è addio con l'attaccante Gheza: risolto consensualmente il contratto
Immagine news Serie C n.5 L'ex sindaco Gnassi sulla vicenda Rimini: "Prevenire eventuali infiltrazioni della criminalità"
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, Baldé: "Capuano ha tanta passione. Obiettivo salvezza, poi vedremo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Georgia-Spagna, la Roja vede la qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, Cincotta: "Consapevoli delle difficoltà, ma presto sbocceremo come fiori"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili: "Il Milan può lottare per il vertice. Serve gioia per giocare queste gare"
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma Women, Valenti: "La Fiorentina ha qualità ed in un buon momento di forma"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, il calendario delle qualificazioni mondiali: si parte e si chiude con la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women si costituisce in giudizio al TAR: difesa del progetto stadio e clinica
Immagine news Calcio femminile n.6 Bene in Italia, male in Europa e viceversa: Roma e Juventus vivono momenti opposti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?