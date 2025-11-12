Chelsea, l'ex Barkley shock: "L'alcol può creare problemi, non voglio viverli. Ho fatto terapia"

In Inghilterra lo ritenevano giovane promessa del calcio inglese, prima ancora che diventasse protagonista con la Nazionale ai Mondiali del Brasile nel 2014, perciò quando gravitava tra Leeds ed Everton, Ross Barkley in realtà ha impresso il suo nome sulla bacheca del Chelsea per aver sollevato in cielo un'Europa League, una FA Cup e un Mondiale per Club. Nelle prime due da protagonista rispetto all'ultimo titolo, ma oggi a 31 anni è centrocampista dell’Aston Villa e ha scioccato tutti con un'intervista rilasciata a The Athletic.

Infatti, il giocatore inglese ha confessato di aver avuto gravi problemi legati all'abuso di alcol, mentre oggi intende mettere un punto alla faccenda. Una volta per tutte: "Non bevo dall’estate. Intendo restare lontano dall’alcol per tutto il resto della mia carriera. L’alcol ha creato situazioni che non voglio più vivere”, ha esordito l'ex prodotto delle giovanili dell'Everton. Diventato padre a dicembre, la nascita del figlio è stato un ulteriore stimolo per tenersi lontano dalla dipendenza.

"Ora sono padre, ho più responsabilità", racconta. "Mi restano forse quattro, cinque, sei o sette anni di carriera, quindi voglio sfruttarli al massimo. L’alcol, per la maggior parte delle persone, può creare problemi, ora lo riconosco. Senza bere, quei problemi non esistono. Hai la mente lucida ogni giorno e questo non ti colpisce mentalmente. Ci sono molti benefici nel non farlo", confida Barkley. Processi di crescita e allontanamento dall'alcol dipeso anche da un percorso ad hoc con uno specialista: "Ho parlato con uno psicologo sportivo. Ho fatto terapia nel corso della mia carriera e mi è stata molto utile", ha spiegato. "Nel calcio puoi perdere fiducia in te stesso, e io l’ho persa da giovane. Ora, a 31 anni, guardo indietro e vorrei che allora il mio approccio fosse stato lo stesso che ho oggi", confida a cuore aperto l'ex Chelsea. Passo dopo passo, Barkley sta riuscendo a uscire dal tunnel.