Barton in carcere da un mese: si allena e distribuisce copie del suo libro ai detenuti

L’ex centrocampista inglese Joey Barton si trova attualmente in custodia cautelare dopo l’arresto avvenuto lo scorso 10 marzo per una presunta aggressione ai danni di un uomo di 51 anni nei pressi di un campo da golf, avvenuta nella zona di Liverpool. Il processo è stato fissato per il prossimo 1° settembre.

Nonostante la detenzione, Barton continua a mantenersi attivo. Secondo quanto raccontato nel podcast che conduceva prima dell’arresto - e che prosegue anche in sua assenza - l’ex calciatore starebbe cercando di tenersi in forma all’interno del carcere. Il co-conduttore, noto come Cabom, ha aggiornato gli ascoltatori sulle sue condizioni: "Sta perdendo un po’ di peso, gioca a calcio e rimane attivo. È una vera macchina". Barton, sempre secondo queste indiscrezioni, sarebbe diventato anche il capitano della squadra della prigione e avrebbe distribuito copie della propria autobiografia agli altri detenuti.

L’episodio per cui è sotto accusa riguarda un’aggressione particolarmente violenta: la vittima ha riportato gravi ferite al volto e al corpo ed è stata ricoverata in ospedale in condizioni serie. Barton era stato fermato insieme a un altro uomo, poi rilasciato su cauzione. Figura controversa, Barton è stato spesso protagonista di episodi sopra le righe anche durante la carriera, trascorsa soprattutto in Premier League con club come Manchester City e Newcastle United. In passato aveva vestito anche la maglia del Olympique Marsiglia. Già nel 2025 era stato condannato con pena sospesa per un’aggressione alla compagna. Davanti al tribunale di Liverpool, nei giorni scorsi, ha dichiarato la propria innocenza, respingendo tutte le accuse.