Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Isak fa la storia, ma in negativo. E intanto il Liverpool inizia ad avere 145 milioni di dubbi

Isak fa la storia, ma in negativo. E intanto il Liverpool inizia ad avere 145 milioni di dubbiTUTTO mercato WEB
Niccolò Righi
Oggi alle 10:42Calcio estero
Niccolò Righi

Dodici partite, sei vittorie e altrettante sconfitte, quest'ultime arrivate tutte nelle ultime sette gare. Eliminazione al secondo turno di Carabao Cup. E non solo. Due sconfitte per 3-0 di fila in Premier League contro Manchester City e ieri contro il Nottingham Forest. Doveva essere la grande stagione del Liverpool e invece si sta tutto trasformando in un incubo. La squadra non sa più vincere e al momento si trova all'11esimo posto in Premier League a 8 punti dalla capolista Arsenal che questo pomeriggio ha la possibilità di incrementare il proprio vantaggio sulle inseguitrici affrontando in casa il Tottenham.

Eppure la stagione si apriva con ben altre aspettative e al termine di una sessione di mercato faraonica che aveva reso i Reds la principale favorita non solo per bissare il successo Oltremanica, ma anche per imporsi in Champions League. Quasi mezzo miliardo di euro speso in estate per acquisti come Kerkez, Frimpong, Leoni, Ekitike, Wirtz e Isak. Eppure l'apporto di questi - escludendo il terzino ungherese - è stato al di sotto delle aspettative in certi casi, per non dire disastroso in altri.

A finire nell'occhio della critica è stato soprattutto il centravanti svedese Alexander Isak. Sembrano lontanissimi, nonostante siano passati pochi mesi, i tempi in cui era stato capace di segnare 27 gol con la maglia del Newcastle. Dopo un tira e molla durato tutta l'estate, in cui Isak di fatto scelse di escludersi dalla propria ex squadra, forzando in tutti i modi il suo passaggio nel Merseyside, l'impatto finora è stato nullo, nel senso letterale del temine. Zero gol segnati in Premier League, appena un assist per un compagno, quattro gare iniziate dal primo minuto e quattro sconfitte: è l'unico giocatore nella storia Reds ad avere questa poca glorificante statistica. La pazienza dei tifosi del Liverpool sembra già finita e ieri al momento dell'uscita dal campo Anfield lo ha completamente rigettato. Un bel problema per un calciatore costato 145 milioni di euro.

Articoli correlati
Isak teme per la sua incolumità: 34.000 euro per un cane da guardia dopo le minacce... Isak teme per la sua incolumità: 34.000 euro per un cane da guardia dopo le minacce
Liverpool, niente City per Isak? Slot: "Sta recuperando, serve ancora un po' di tempo"... Liverpool, niente City per Isak? Slot: "Sta recuperando, serve ancora un po' di tempo"
Liverpool, Isak torna ad allenarsi in vista del Manchester City. Slot: "Diamogli... Liverpool, Isak torna ad allenarsi in vista del Manchester City. Slot: "Diamogli un po' di tempo"
Altre notizie Calcio estero
Real Madrid, Perez saluta Modric: "Un onore averlo visto giocare con la nostra maglia"... Real Madrid, Perez saluta Modric: "Un onore averlo visto giocare con la nostra maglia"
Anche il Bayern ha il 'suo' Yamal. Karl: "Il paragone con Messi? Macché, lui è il... Anche il Bayern ha il 'suo' Yamal. Karl: "Il paragone con Messi? Macché, lui è il mio idolo"
Il PSG batte 3-0 il Le Havre ma l'MVP è Chevalier: "Non guardate il punteggio, è... Il PSG batte 3-0 il Le Havre ma l'MVP è Chevalier: "Non guardate il punteggio, è stata dura"
Kane: "Abbiamo mostrato la vera natura del Bayern. È una vittoria davvero bella" Kane: "Abbiamo mostrato la vera natura del Bayern. È una vittoria davvero bella"
PSG, Luis Enrique: "Vorrei che migliorassimo ma in questo momento contano i risultati"... PSG, Luis Enrique: "Vorrei che migliorassimo ma in questo momento contano i risultati"
Isak fa la storia, ma in negativo. E intanto il Liverpool inizia ad avere 145 milioni... Isak fa la storia, ma in negativo. E intanto il Liverpool inizia ad avere 145 milioni di dubbi
Il Camp Nou non perdona Nico Williams e lo fischia. Valverde: "Ognuno faccia ciò... Il Camp Nou non perdona Nico Williams e lo fischia. Valverde: "Ognuno faccia ciò che crede..."
Coppa di Portogallo, sedicesimi di finale: dopo le 3 big lusitane, ecco il turno... Coppa di Portogallo, sedicesimi di finale: dopo le 3 big lusitane, ecco il turno del Braga
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
3 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
4 Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Sarri col tridente formato da Zaccagni, Dia e Isaksen
5 Serie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa
Immagine top news n.1 Allegri dice che sarà una partita meravigliosa. La formazione del Milan incuriosisce
Immagine top news n.2 Chivu si affida a Lautaro e Thuram? Inter-Milan è un derby d’alta quota
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 12^ giornata
Immagine top news n.4 La prima Atalanta di Palladino non convince. Nonostante una buona reazione contro il Napoli
Immagine top news n.5 Il Napoli si ritrova dopo le polemiche: il 3-1 all'Atalanta è una grande dimostrazione per Conte
Immagine top news n.6 Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"
Immagine top news n.7 De Laurentiis chiude le polemiche di casa Napoli: "Bravo Conte a riprendere in mano la squadra"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Badelj su Sucic: "Può diventare tra i migliori d'Europa. Nuovo Brozovic? Difficile"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Barella esalta Chivu: "Mi è piaciuta la sua umanità, ha capito il nostro momento"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, dalle 12.00 la conferenza stampa di Fabio Grosso
Immagine news Serie A n.4 Savicevic ricorda il derby: "Quando Bergomi mi ha rovinato la stagione e l’addio al Milan"
Immagine news Serie A n.5 Torino, novità sulle corsie esterne: Biraghi apre all'addio, Bozzolan può arrivare subito
Immagine news Serie A n.6 Verona-Parma, le formazioni ufficiali: Giovane-Orban dal 1', esordio per Corvi, Valeri out
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, valutazioni su Biancolino: Bolzano decisiva. Idea Vivarini in caso di esonero
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Charlys: "Punto importante. Le cose più belle il nostro gruppo e i nostri tifosi"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Tutino: "Delusi dal risultato. Non c'è nessun problema nello spogliatoio"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Bani: "Abbiamo perso occasioni sicuramente per la troppa voglia di vincere"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, prosegue la 13ª giornata: tre gare in programma domenica
Immagine news Serie B n.6 Monza-Cesena: Mignani prova a fermare la marcia dei brianzoli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Alcione, Cusatis non fa drammi: "Partita difficile ed equilibrata, sfortunati sul gol"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, D'Alesio: "Mai capitato di essere così passivi, non c'è nessuna giustificazione"
Immagine news Serie C n.3 Foggia, Barillari dopo il ko col Trapani: "Mettiamoci impegno e correggiamo i nostri difetti"
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, Zauri: "Il gruppo è forte e sta crescendo. Guidonia squadra solida"
Immagine news Serie C n.5 Juventus Nex Gen, Brambilla: "A Terni sarà una partita tosta contro una squadra esperta"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, prosegue la 15ª giornata: in campo le U23, occhi puntati su Cosenza-Benevento
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Milan, il derby che può valere la vetta infiamma San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Lecce: Sarri cerca continuità, ma occhio ai salentini in trasferta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 7ª giornata: oggi fari accesi su Como Women-Roma e Juve-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Con la Fiorntina gara cruciale, dobbiamo ridurre il gap con loro"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "Contro il Como Women con voglia di riscatto dalla Champions"
Immagine news Calcio femminile n.4 Come Women, Sottili: "Bel momento, ma attenzione: con la Roma vietato abbassare la guardia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 7ª giornata: Ternana e Parma non vanno oltre il pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…