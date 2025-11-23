Isak fa la storia, ma in negativo. E intanto il Liverpool inizia ad avere 145 milioni di dubbi

Dodici partite, sei vittorie e altrettante sconfitte, quest'ultime arrivate tutte nelle ultime sette gare. Eliminazione al secondo turno di Carabao Cup. E non solo. Due sconfitte per 3-0 di fila in Premier League contro Manchester City e ieri contro il Nottingham Forest. Doveva essere la grande stagione del Liverpool e invece si sta tutto trasformando in un incubo. La squadra non sa più vincere e al momento si trova all'11esimo posto in Premier League a 8 punti dalla capolista Arsenal che questo pomeriggio ha la possibilità di incrementare il proprio vantaggio sulle inseguitrici affrontando in casa il Tottenham.

Eppure la stagione si apriva con ben altre aspettative e al termine di una sessione di mercato faraonica che aveva reso i Reds la principale favorita non solo per bissare il successo Oltremanica, ma anche per imporsi in Champions League. Quasi mezzo miliardo di euro speso in estate per acquisti come Kerkez, Frimpong, Leoni, Ekitike, Wirtz e Isak. Eppure l'apporto di questi - escludendo il terzino ungherese - è stato al di sotto delle aspettative in certi casi, per non dire disastroso in altri.

A finire nell'occhio della critica è stato soprattutto il centravanti svedese Alexander Isak. Sembrano lontanissimi, nonostante siano passati pochi mesi, i tempi in cui era stato capace di segnare 27 gol con la maglia del Newcastle. Dopo un tira e molla durato tutta l'estate, in cui Isak di fatto scelse di escludersi dalla propria ex squadra, forzando in tutti i modi il suo passaggio nel Merseyside, l'impatto finora è stato nullo, nel senso letterale del temine. Zero gol segnati in Premier League, appena un assist per un compagno, quattro gare iniziate dal primo minuto e quattro sconfitte: è l'unico giocatore nella storia Reds ad avere questa poca glorificante statistica. La pazienza dei tifosi del Liverpool sembra già finita e ieri al momento dell'uscita dal campo Anfield lo ha completamente rigettato. Un bel problema per un calciatore costato 145 milioni di euro.